Sezioni imprese di Milano: camere di consiglio online per l'arretrato

(ijeab - stock.adobe.com)

Ricevimento degli atti e smaltimento dell'arretrato. Si concentra su questi due fronti l'attività delle sezioni A e B del Tribunale delle imprese di Milano dove confluisce il più alto volume di procedimenti in materia di marchi, brevetti, diritto industriale e concorrenza.

«C'è stato qualche problema tecnico ma ora stiamo facendo camere di consiglio per chiudere i procedimenti già dibattuti», spiega Angelo Mambriani, presidente della sezione B . Pochi i depositi relativi a nuovi procedimenti cautelari. «È tutto fermo - aggiunge Mambriani - anche gli studi legali e le imprese» .

In vista della ripartenza dopo lo stop, l'intenzione è puntare sulle attività che permettono la trattazione scritta. «Può essere utilizzata nei procedimenti cautelari - dice il presidente della Sezione A, Claudio Marangoni - ma anche nelle cause ordinarie per alcune tipologie di udienza». «Ma l'impossibilità per il personale amministrativo in smart working di depositare gli atti da remoto potrebbe diventare un collo di bottiglia».