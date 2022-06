Sferici, connessi e senza aria: gli pneumatici si preparano alla mobilità smart

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scenari diversi per un mondo sempre più connesso e sostenibile: se applichiamo il concetto al mondo della mobilità, il pensiero corre alla guida autonoma (come traguardo di prospettiva) e ai veicoli elettrici e si specchia nelle livree delle auto farcite di tecnologia che costituiscono un punto di partenza già raggiunto.

In questo quadro si muove l'innovazione a livello di telematica, software e sensoristica del veicolo non solo dentro l'abitacolo, perché una spinta definitiva alla rivoluzione intelligente dell'automobile la possono dare anche i pneumatici.

Ne è convinta Goodyear, da anni è al lavoro su un prototipo di pneumatico “airless” che potrebbe diventare realtà da qui al 2030, incontrando le esigenze di alcune specifiche tipologie di mobilità del futuro, a cominciare dai piccoli mezzi a guida autonoma adibiti al trasporto pubblico urbano o alla consegna a domicilio per arrivare alle vetture di serie, ai mezzi industriali e anche alle due ruote.

Pneumatici non pneumatici

Npt è un acronimo che pochi probabilmente conoscono e sta per “non pneumatic tires”. Il progetto, nato in Goodyear dieci anni fa, ha già trovato omologazione per la circolazione in pista e su strada in Lussemburgo, è prossimo alla certificazione Dot (Department of Transportation), ma prima di vederlo largamente applicato sulle strade occorrerà ancora tempo.

Sempre che arrivi con successo alla fine del ciclo di sviluppo, anche se i risultati dei test indoor (4800 km percorsi a velocità dai 120 km orari fino a punte di 160) e di quelli condotti in strada è stato finora molto incoraggiante. L'essenza degli pneumatici non pneumatici è semplice. Non contengono al loro interno aria e sono composti da tre componenti: la struttura esterna (comprensiva del battistrada), la rete di collegamento interna al pneumatico realizzata in termoplastica che sostiene (insieme alla fascia elastica esterna) il peso del veicolo e il cerchio.