Sfida al dollaro: un’egemonia che vacilla tra mille incognite A metà marzo, quando l’Europa era epicentro dei contagi, la corsa al dollaro è stata favorita. Quando poi la pandemia ha colpito duramente gli Usa, l’interesse per il dollaro si è spento di Marcello Minenna

Le montagne russe del dollaro sono una delle manifestazioni più evidenti del clima da “finanza di guerra” scatenato dalla pandemia. Dopo il boom di marzo – quando il buco di liquidità causato dall'arrivo del Covid in Occidente ne aveva spinto le valutazioni ai massimi degli ultimi anni – da fine maggio il biglietto verde ha intrapreso un sentiero discendente sia sul mercato dei cambi (il Forex) che rispetto all'oro e alle cripto-valute.

Le ragioni del declino

La causa scatenante è il drammatico bilancio del virus negli Usa con oltre 150mila vittime e un numero dei contagi che fatica a stabilizzarsi. Dati alla mano, un semplice confronto tra l'indice del valore spot del dollaro e i dati sulla diffusione del virus spiega gran parte della correzione vista nell'ultimo bimestre.

PERFORMANCE DEL DOLLARO RISPETTO ALL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA NEGLI USA Loading...

Lo scarso successo dell'amministrazione Usa nella gestione dell'emergenza sanitaria e le chiusure diffuse delle attività economiche stanno avendo serissime ripercussioni sullo scenario economico e fiscale della nazione. Il Pil del secondo trimestre 2020 è crollato del 32,9% (record assoluto) e per l'intero 2020 si stima una contrazione tra il 5% e il 7% che peraltro sconta l'ipotesi di un qualche rimbalzo nel secondo semestre. Intanto le richieste di sussidi per la disoccupazione, dopo una breve pausa, hanno ripreso a crescere come pure il deficit pubblico che quest'anno potrebbe raggiungere il 18% del Pil rafforzando il trend di deprezzamento del biglietto verde.

La stessa dinamica di propagazione spazio-temporale della pandemia è un'utile bussola per commentare i movimenti del dollaro. Verso metà marzo, quando l'epicentro dei contagi era in Europa e la Cina stava cominciando ad allentare le misure di lockdown, la corsa al dollaro è stata favorita dal fatto che sino a quel momento il virus aveva sostanzialmente risparmiato gli Stati Uniti. Quando poi l'emergenza sanitaria ha colpito duramente anche lì (e nel frattempo era rientrata o stava rientrando in Asia ed Europa), l'interesse per il dollaro si è spento in modo quasi altrettanto rapido a quello in cui era nato. La svalutazione degli ultimi due mesi in larga parte non fa che riassorbire l'overshooting del biglietto verde avvenuta nei mesi immediatamente precedenti. Concentrandosi ad esempio sulle valute più importanti, si nota che da inizio anno la divisa statunitense si è deprezzata rispetto a franco svizzero, euro e yen, ma rimane sopra le quotazioni di gennaio rispetto a yuan, sterlina e dollaro canadese, sebbene la sua forza relativa rispetto a queste monete si spieghi anche con fattori idiosincratici delle rispettive aree valutarie.

ANDAMENTO DEL DOLLARO RISPETTO ALLE PRINCIPALI VALUTE NEL 2020 Loading...

Il ruolo della Fed

Un altro motivo di debolezza per il biglietto verde è l'enorme espansione di bilancio realizzata dalla Fed con un incremento di circa 3000 miliardi di dollari da fine febbraio, determinato in prevalenza dal Qe illimitato (i.e. acquisti di titoli a oltranza) e dalle linee swap di liquidità in dollari con altre banche centrali. Nelle ultime settimane si è registrata una pausa nella crescita degli attivi della Fed il cui valore complessivo oscilla ora intorno a quota 7.000 miliardi di dollari: un numero comunque enorme che – complice l'allentamento delle tensioni sui canali standard di approvvigionamento del dollaro – si traduce in un eccesso di offerta di moneta con conseguente pressioni al ribasso sulla valuta.