Sfida elettrica per Abarth: La 500e cerca di abbinare sportività e zero emissioni

Abarth 500e: questo è il nome del primo modello a batteria dello Scorpione inaugura la svolta elettrica del brand, una scelta che potrebbe passare come una sorta di tradimento del Dna del marchio. Ed è una sfida difficile. La vettura è la gemella della Fiat Nuova 500, quella elettrica, ma è stata rivista in molti punti: il powertrain (più potente), il telaio, la distribuzione dei pesi e dell'assetto, il tutto alla ricerca della sportività.

Il risultato è intrigante: al confronto con la ben più potente 695 a benzina la nuova elettrica è più rapida sia nell’accelerazione che nella ripresa con un secondo in meno sul 40-60 km/h e sul 60-100 km/h. La velocità massima è però di 1 55 km/h. Anche il design, però, ha voluto la sua parte: la 500e ha un'aerodinamica dedicata, i loghi dello Scorpione con la nuova grafica, il lettering Abarth nel frontale e sul portellone, la grafica personalizzata dei display e il volante con sezione inferiore piatta. Il motore elettrico eroga 155 cv e 235 Nm, mentre la batteria è da 42 kWh con 250 km di autonomia. L’Abarth tocca i 100 km/h da fermo in 7 secondi. Supporta la ricarica a 85 kW (recupera 50 km di autonomia in meno di 5 minuti e dal 10 all’80% in 35 minuti). Tre le modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. Ma visto che si tratta di un'Abarth l'acustica non poteva che avere un ruolo centrale : i tecnici hanno voluto mantenere lo stessa sonorità per l'elettrica introducendo il Sound Generator che riproduce il timbro delle Abarth a benzina. Il debutto è fissato a giugno 2023 ed è prevista anche una versione di lancio: la 500e Scorpionissima che costa 43mila euro. La tiratura è di 1.949 unità come l'anno di fondazione dell'Abarth. Ora la parola spetta al popolo degli abarthisti.