«Sfida hi-tech epocale, decisiva la sinergia con i centri di ricerca»

Esistono degli obiettivi che intravedete?

L’obiettivo che ci prefiggiamo anche insieme alla Regione Lazio è che le imprese del nostro territorio possano contribuire a questa rivoluzione e crescere in questo settore ad altissimo contenuto tecnologico. Non solo. Vogliamo stimolare la nascita di spin off e nuove start up capaci di partecipare a questa grande sfida.

Quali alleanze strategiche possono aiutare a vincere questa scommessa?

Servirà una stretta sinergia con il mondo delle università e dei centri di ricerca presenti al loro interno. Non a caso abbiamo siglato già due anni fa un accordo quadro con le sette università presenti nel Lazio per il trasferimento di tecnologie e il supporto del sistema delle piccole imprese presenti nel nostro sistema produttivo, prive di autonoma capacità di ricerca, ma che vanno messe in grado di vincere la sfida dei mercati e di diventare competitive a livello internazionale.

La scelta di Frascati come sede del reattore non sembra affatto casuale.