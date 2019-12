Sfida a Londra: la Scozia avvia la procedura per l’indipendenza

Il messaggio della Sturgeon è molto chiaro: gli scozzesi hanno il diritto di decidere se restare o meno parte del Regno Unito, soprattutto ora che Brexit è una certezza. Due terzi degli scozzesi avevano votato a favore di restare nella Ue nel referendum del 2016, e quindi secondo la premier non è giusto che la Scozia sia «trascinata fuori dall’Europa contro la sua volontà».

Nel suo discorso oggi la premier ha detto che il risultato delle elezioni del 12 dicembre «ha messo in chiaro che la Scozia non vuole un Governo conservatore guidato da Boris Johnson che ci porti fuori dalla Ue. Il futuro che abbiamo respinto ci verrà imposto se non avremo la possibilità di prendere in considerazione l’alternativa dell’indipendenza».

Non sarà un referendum informale

Il Governo britannico ritiene che il risultato del referendum del 2014, quando gli scozzesi avevano votato a favore di restare parte del Regno Unito con il 55% contro il 45% per l’indipendenza, vada rispettato.

Per l'Snp invece Brexit ha cambiato completamente le carte in tavola, perché molti scozzesi filo-europei che avevano votato a favore di restare parte del Regno Unito hanno cambiato idea ora che la Gran Bretagna intende lasciare la Ue.

La Sturgeon ha escluso di tenere un referendum “informale” e illegittimo come la Catalogna e intende procedere per vie legali e democratiche. Johnson respingerà la mia richiesta, ha ammesso la premier stamani, ma «non deve avere alcuna illusione che la questione si fermi qui. Viviamo in una democrazia e alla fine la democrazia deve prevalere e prevarrà».

