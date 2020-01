Sfida per un capitalismo pulito: la svolta verde arriva a Davos

Dagli incontri tra i rappresentanti delle grandi società di revisione - Deloitte, Kpmg, PwC e EY - con i capi delle grandi banche internazionali potrebbero uscire le premesse per una standardizzazione e miglioramento dell’analisi e certificazione delle credenziali verdi: assieme a una più rigorosa strategia di investimento dei grandi gestori di fondi - promessa nei giorni scorsi dal capo del principale gruppo di asset management, Larry Fink di BlackRock -, l’accounting potrebbe dare un contributo decisivo all’accelerazione della svolta «green» .

Si profilano due nemici che, da sponde opposte, ruberanno la scena mediatica con il mettere in discussione la “narrativa” dominante del 50esimo compleanno del forum delle élite globaliste: Donald Trump e Greta Thunberg. In un gioco delle parti - accettato volentieri per via della componente utopista da «siamo realisti, chiediamo l’impossibile» - i «Davosiani» si faranno schiaffeggiare a parole dalla 17enne ecopasionaria svedese, già ieri protagonista di un rally ambientalista a Losanna: Greta - come anticipato nei giorni scorsi in una presa di posizione comune con una ventina di altri giovani leader ecologisti - chiederà a enti privati e governi non solo una «immediata cessazione di tutti gli investimenti nell’esplorazione e estrazione e di combustibili fossili» ma anche la fine di tutti i sussidi in atto nel settore e un «immediato e completo disinvestimento».

Con tutta probabilità, sarà più applaudita di Trump, che torna sulle neve svizzere dopo aver proibito l’anno scorso ogni partecipazione statunitense per via dello «shutdown» governativo. Sarebbe una vera sorpresa se il presidente americano - in vista dell’annata elettorale - provasse ad attenuare un po’ il suo negazionismo climatico. Dopotutto, il Big Business statunitense - in agosto, attraverso la Business Roundtable che riunisce il Gotha dei Ceo a stelle e strisce - ha rinnegato per la prima volta lo «Shareholder Capitalism», promettendo di indirizzarsi verso un capitalismo consapevole delle sue responsabilità a vasto raggio.

C’è piuttosto da aspettarsi da Trump la rivendicazione dei record di Borsa come certificazione della bontà delle sue politiche. Al suo fianco ci sarà l’intero vertice della sua squadra economica (Steven Mnuchin, Wilbur Ross, Robert Lighthizer), più la figlia Ivanka e il genero Jared. Molto atteso è l’incontro previsto tra Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, così come quello tra il rappresentante commerciale Lighthizer e Bruno le Maire.

Il ministro dell’economia francese avrà il difficilissimo obiettivo di convincere la controparte - furiosa per l’imposta del 3% sui servizi digitali promossa da Parigi, alla quale ha promesso di reagire con altissimi dazi sul made in France - ad accettare regole comuni Ocse per la tassazione delle multinazioni informatiche.