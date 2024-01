Sfide e compromessi nel sostegno della nuova politica industriale Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio europeo dello scorso 14 e 15 dicembre si è concluso con l’impossibilità di approvare la revisione del quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea 2021-2027 a causa del veto ungherese e con un compromesso a 26 Paesi, sebbene ancora provvisorio, che prevede un forte ridimensionamento della proposta di incremento del budget europeo avanzata dalla Commissione in giugno e rafforzata dal Parlamento europeo in ottobre. La proposta della Commissione prevedeva maggiori risorse per tre priorità strategiche: un pacchetto di sovvenzioni e prestiti di 50 miliardi di euro per supportare l’Ucraina, 15 miliardi di euro per fronteggiare la crisi migratoria e 10 miliardi per la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Step), che mirava a mobilitare risorse pubblico-private per promuovere clean tech, biotech e digitalizzazione. A ottobre, il Parlamento europeo aveva adottato una posizione negoziale in favore di Step, proponendo ulteriori aumenti di dotazione finanziaria per 3 miliardi di euro. Nell’accordo provvisorio raggiunto dal Consiglio europeo delle tre priorità previste solo gli aiuti all’Ucraina e le risorse

per la gestione della crisi migratoria sono stati mantenuti, tagliando la maggior parte

dei fondi per Step e lasciando solo 1,5 miliardi di euro per il fondo europeo per la Difesa incaricato di promuovere R&S e network produttivi transnazionali nel settore della difesa.

L’esito del Consiglio evidenzia non solo i rischi di paralisi e le distorsioni legate al meccanismo di decisione all’unanimità, di cui molto si è scritto in questi giorni, ma anche le difficoltà di accrescere l’esiguo bilancio europeo che dipende per la gran parte dai contributi versati dagli Stati membri.

In mancanza di una vera capacità fiscale europea, l’onere di promuovere la doppia transizione ecologica e digitale viene di fatto lasciata agli Stati nazionali. Questi sviluppi dovrebbero preoccuparci fortemente, per due ragioni principali. Da un lato, le risorse per la doppia transizione messe a disposizione da altre potenze geopolitiche, come gli Stati Uniti attraverso il Chips and Science Act (280 miliardi di dollari) e l’Inflation Reduction Act (369 miliardi di dollari), creano un chiaro svantaggio competitivo per l’Europa. Dall’altro, data l’enorme differenza nella capacità fiscale dei vari Stati membri dell’Unione, relegare agli Stati nazionali il finanziamento di una politica industriale Ue decentralizzata rischia non solo di disperdere risorse, ma anche di minare il principio di parità di condizioni (level playing field), pilastro del Mercato unico.

L’esperienza degli aiuti di Stato forniti dai governi nazionali grazie alle flessibilità permesse dalla Commissione durante la crisi energetica (Temporary Crisis Framework) può servire da monito. La Germania, Paese leader tra i rigoristi, ha però fornito la maggior parte degli aiuti di Stato nel 2022 con 71 miliardi di euro, ovvero il 76% di tutto il valore degli aiuti di Stato concessi in Europa e pari a circa l’1,85% del Pil tedesco – tre volte superiore alla media Ue27 per aiuti di Stato su Pil. Sebbene maggiore flessibilità nel regime degli aiuti di Stato sia stata utile per reagire con prontezza alle sfide recenti in assenza di una politica fiscale Ue, ciò comporta un rischio significativo per l’integrità del Mercato unico. Una nuova politica industriale europea efficace richiede maggiore condivisione da parte degli Stati membri e il coraggio di investire a livello europeo per sostenere le ambizioni della doppia transizione e dell’autonomia strategica. A tal fine è importante procedere rapidamente nella direzione dell’introduzione di nuove fonti di entrata per il bilancio europeo in linea con le proposte della Commissione sulle entrate provenienti dallo scambio di emissioni (Ets), sulle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere della Ue (Cbam) e sull’istituzione di una nuova risorsa statistica temporanea, basata sugli utili delle imprese, in attesa dell’introduzione di un quadro unitario per la tassazione delle imprese multinazionali nell’ambito del progetto

di riforma Befit (Business in Europe: Framework for income taxation).