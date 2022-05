Sfide e opportunità nello Speciale Beauty

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cosmetica è pronta a ripartire nonostante l’incertezza dello scenario attuale che, dopo la pandemia, è turbato dalle tensioni geopolitiche causate dalla guerra tra Russia e Ucraina e dalla crisi della supply chain. Tuttavia l’industria del beauty non si ferma e le previsioni di ripresa sono confermate: per quest’anno Cosmetica Italia ipotizza un incremento del fatturato del 2,7%, riconfermando il ritorno ai valori pre crisi, e di un ulteriore +3,3% nel 2023 rispetto agli 11,8 miliardi di euro (+9,9%).

Bene anche i segnali dal mercato interno, che ha superato i 10,6 miliardi, con un incremento dell’8,8%, con l’e-commerce che continua a crescere a ritmi sostenuti dopo il boom registrato durante i lockdown; mentre la profumeria guadagna terreno e riprende la sua seconda posizione come canale di vendita dopo essere stata scalzata dalla farmacia. Protagonista degli acquisti di cosmetici degli italiani il drugstore, che conquista sempre più quote. La ripresa del settore è però ostacolata dai rincari di materie prime, energia e logistica che ha un impatto notevole sui bilanci delle aziende con punte del 35% per quanto riguarda il sovraccosto energetico.

