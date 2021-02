Sfide macroeconomiche e differenze con le scienze di Piero Formica

È in atto una sfida macroeconomica di primaria importanza estranea alla nostra classe politica. Mentre a Roma fervono le consultazioni per la formazione di un nuovo governo e la politica ruota intorno all'andamento del PIL, la stella al centro del sistema economico, sul terreno della macroeconomia si fronteggiano due schieramenti. Nel corso della Grande Recessione e oggi nel tempo della pandemia, si è osservato nel discorso macroeconomico quanto possa essere resistente al cambiamento il modello dominante che prevede un singolo equilibrio intorno a cui fluttua l'economia. l tradizionalisti pretendono che esso vada bene per tutte le stagioni. Il modello lo si può riparare una volta intervenuti degli shocks, ma non è ammissibile il riconoscimento “degli equilibri multipli, ossia che l'economia possa saltare da uno stato buono a uno cattivo o viceversa”, come ha scritto Martin Sandbu sul Financial Times dello scorso 28 gennaio. Ciò equivarrebbe a innescare quella che apparirebbe una sorta di rivoluzione copernicana. Accanto ai modelli, acquisterebbero la rilevanza che meritano le narrazioni circa le convinzioni delle persone e l'immaginario collettivo.

Il confronto tra i due spiegamenti non rientra nel cartellone degli spettacoli che animano il nostro teatro della politica. Non per questo restano muti gli esperti dei due campi che vogliono essere gratificati e adulati per le loro convinzioni, per le opinioni che esprimono. Che siano conformisti o bastian contrari, gli economisti non sono gemelli degli scienziati. Nella scienza, il processo di falsificazione separa il grano (il vero, l'elemento buono) dal loglio (il falso, l'elemento dannoso). La spiegazione scientifica dei fenomeni naturali soggiace alla legge ferrea della natura indifferente alle teorie enunciate dagli scienziati. Se un certo fenomeno previsto da un modello concepito dagli scienziati non si verifica, quel modello è falso. Contro l'immaginazione scientifica di Einstein si alzarono alte barricate che crollarono di fronte all'evidenza dei fatti mostrati dalla natura. Al contrario, la vita economica è influenzata dalle teorie e dai modelli previsivi degli economisti. Tra gruppi di diverse scuole di pensiero si scatenano lotte di potere mascherate dietro l'apparente neutralità della peer review (revisione tra pari) accademica, delle organizzazioni intergovernative e dei think tank. Il loro esito stabilirà quale teoria o quale modello verrà accettato. Ne consegue un processo di convinzione avviato dalla parte degli esperti trionfante affinché i politici favoriscano le politiche discendenti dagli approcci che hanno superato l'esame.

È qui che entrano in gioco i non esperti. Essi non si interrogano sul favorire o meno il vincente. Il loro intendimento è chiedere come quelle politiche potrebbero funzionare in pratica. Lo possono fare se dotati dell'abilità di ripensare e pure disapprendere quanto sostenuto da quegli esperti. Se dovessero decidere di respingere la scelta loro presentata, potrebbe capitare di rinvenire altre soluzioni, perfino quelle non cercate. I non esperti sfuggono dalla convinzione di sapere che, secondo, Michel de Montaigne, è la peste dell'uomo. Da liberi pensatori, in minoranza, sono messi al bando essendo ritenuta portatrice di errore la loro libertà di espressione. Non si ammette il valore del disaccordo che consiste nel sollecitare il riesame delle proprie certezze. Non si riconosce che, se mai risultassero errati, i punti di vista anticonformisti avrebbero, comunque, il merito di rafforzare quella che si ritiene essere la verità. Eppure, pazzi o lunatici che siano considerati, in molti casi i non esperti hanno dischiuso visioni che dall'essere ritenute fantasiose e fuorvianti sono passate all'essere considerate ponderate e corrette. Accreditato di contenere la verità, il bagaglio di conoscenza disponibile a un dato tempo mette i politici al riparo dall'intrusione di scoperte stravolgenti che sconvolgerebbero le loro convinzioni. Sfidando ciò che è dato per vero e senza il peso di quel bagaglio, i non esperti aprono nuovi percorsi nella disputa macroeconomica in corso.



