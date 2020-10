Sfilare a Parigi: è tutto un nuovo film, con sempre meno show Dalla passerella tradizionale di Yamamoto al video-schizzo perfetto di Nina Ricci, dal mega poster di Loewe al percorso fotografico di Schiaparelli di Angelo Flaccavento

Dalla passerella tradizionale di Yamamoto al video-schizzo perfetto di Nina Ricci, dal mega poster di Loewe al percorso fotografico di Schiaparelli

La nuova normalità immobile, distanziata e sempre a rischio di infezione durerà, così sembra, più del previsto. Sono condizioni estreme ed eccezionali, terribili quanto, per assurdo, stimolanti. Agire come nulla fosse - e nella moda in molti si ostinano a farlo - è una scelta ottusa e rinunciataria. Se c'è un momento buono per sperimentare, osare e al limite dar davvero di matto, è proprio questo.

La fashion week parigina attualmente in corso - un calendario inutilmente infinito, visto che i ¾ degli eventi sono virtuali - è un misto di tutto, in termini di modalità di presentazione - la moda, intesa come contenuto creativo, a questo giro è quella che è, e va bene così. Si va dallo show tradizionale - Yohji Yamamoto, ad esempio, poetico e sempre toccante nell'immobilismo assoluto del nero totale, della decostruzione lirica e della camminata mesta e pensosa sulla passerella - al video-schizzo - perfetto quello di Nina Ricci, ricapitolazione in tre minuti dell'intero il processo creativo, condotto in toto attraverso lo smartphone - al progetto interattivo.

Da Loewe, l'immaginifico Jonathan Anderson concepisce uno Show On The Wall, somma di azioni che coinvolgono lo spettatore in modo concreto, fisico ed emozionale, avvicinandolo e attivandolo in maniere impossibili attraverso lo schermo, e se si vuole anche attraverso lo show tradizionale. Vettore di tutto è un enorme portfolio, recapitato a casa degli “invitati” e contenente giganteschi poster che raffigurano i look in scala 1:1, insieme a un rotolo di carta da parati disegnata dall'artista Anthea Hamilton e tutti gli strumenti - colla, forbici, bordi - per installarla sul muro. L'idea è che lo spettatore assembli i materiali come vuole sulla prima superficie disponibile, ma anche solo dispiegare e sfogliare i poster è già un godimento. «Supremamente inutile - trilla qualche moralista -; uno spreco assoluto di denaro» aggiungono altri, trascurando quanto costosa sia una sfilata, la cui durata massima sono quindici minuti e poi via, tutto sparito - YouTube a parte, a futura memoria. Il portfolio, invece, è un oggetto che rimarrà con chi lo ha ricevuto, testimonianza del momento e alta espressione di invenzione. Senza dimenticare che, pur nel rutilare dei poster e delle pose, è la moda a parlare, e quella di Loewe, estrema nei volumi barocchi, nei giochi di nodi e drappeggi, suprema nella artigianalitá delle reti di pelle intrecciata e degli intarsi di materie, è una magnifica reazione, pazza ed escapista, al bigiume che incombe. Se proprio ci dobbiamo estinguere, che sia dando libero sfogo alla fantasia. Ma con le scarpe da ginnastica ai piedi, per correre più lesti ove fosse necessario. Il video è lo strumento del momento, e funziona non tanto quando riprende una sfilata senza pubblico, ma quando offre angoli di lettura inattesi sulle collezioni, meglio se processuali.

Loewe e l'alta artigianalità delle reti di pelle intrecciata

É il caso del lookbook animato di Y-Project, perfetta esplicazione della qualitá plastica e multifunzionale degli abiti che Glenn Martens disegna per il marchio, così come del backstage di Lutz, nel quale il legame emotivo tra il designer e le modelle esalta la profonda umanità della moda, carica di un glamour sbrecciato e terragno. La shooting casalingo di Vivienne Westwood è una celebrazione di eccentricità inglese e di follia come salvezza in tempi di crisi. Da Schiaparelli, il film è un piccolo sketch che sutura in un montaggio serrato tutto il percorso, dal disegno alla realizzazione alla creazione delle immagini fotografiche. È la prova più convincente, fino ad ora, del direttore creativo Daniel Roseberry: un concentrato di tailoring fluido e drappeggi sensuali, con la surrealtà estrema spostata tutta sugli accessori.

Nel clima di emergenza sanitaria, anche Balenciaga, la maison di maestosi megashow che atterriscono e fanno pensare, opta per il mezzo filmico, che è un ibrido accattivante di sfilata e videoclip, con tanto di protagonisti nascosti dietro sinistri occhiali da sole che ogni tot tentano il lip-synch con il motivetto di accompagnamento, non a caso intitolato “Sunglasses at night”. In una Parigi vuota e notturna, la gang di Balenciaga cammina per strada: ciascuno per i fatti suoi, tutti spediti e minacciosi, convergono in fine verso una location sotterranea. Il breve documento scritto che accompagna il video specifica trattarsi di una precollezione. Se dal punto di vista stilistico le forme ibride, oversize e crude sono familiari, nuovo è il focus sulla sostenibilità.