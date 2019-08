Sfilata californiana per la supercar EV Lotus Evija

La Lotus ha inaugurato l'era dell'elettrificazione con l'hypercar Evija che ha debuttato in pubblico in California. Si tratta di una sportiva a batteria da 2.000 cv di cilindrata che è accreditata di 320 kmh di velocità massima, oltre che di 400 km di autonomia e di appena 18 minuti per la ricarica. Oltre ad essere il primo modello completamente nuovo che è stato sviluppato dopo l'acquisizione del brand da parte dei cinesi di Geely. La produzione sarà limitata a 130 esemplari con un prezzo compreso tra 1,6 e 2,2 milioni di euro. Del resto l'estate scorsa, i “piani alti” del Gruppo cinese avevano annunciato, a favore di Lotus, un monte-investimenti dell'ordine di 1,5 miliardi di sterline, finalizzato alla messa in cantiere di progetti inediti: un suv, una sportiva “baby” che prenderà il posto o affiancherà l'Elise e una supercar ad alte prestazioni ed elettrica la Evija per l'appunto.