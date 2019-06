Sforzi insufficienti sul debito: cosa accade dopo la lettera di Bruxelles

I nuovi rapporti all’interno della maggioranza

Di certo la lettera arriva in un momento politicamente in cui, all’indomani delle Europee, gli equilibri politici all’interno dell’esecutivo tra Lega e Cinque Stelle si sono ribaltati, a favore di un Carroccio che non esclude a priori la possibilità che si possa andare oltre la fatidica soglia del 3% del rapporto tra deficit e Pil, sancita dal patto di Stabilità e crescita.

La richiesta di Dombrovskis e Moscovici

La lettera, su cui si legge la firma in calce del vice presidente della Commissione Valdis Dombrovskis e del commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici, che esordisce con la formula “Caro ministro, caro Giovanni”, e che è inviata in copia ad Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, chiede al governo di esporre entro 48 ore (vale a dire entro il 31 maggio) le sue “controdeduzioni”: sotto la lente il controverso aumento del debito pubblico italiano nel 2018.

Il 5 giugno arrivano le raccomandazioni

Il 5 giugno arriveranno le cosiddette “raccomandazioni paese”, le indicazioni della Commissione Stato per Stato, e dunque anche per l’Italia, con le modalità per stimolare la crescita e l'occupazione, mantenendo in ordine i conti pubblici. In quell’occasione verrà pubblicato, probabilmente, anche il rapporto sul debito (l’Italia è fuori linea). Ci potrebbe essere già in quella circostanza la decisione della Commissione europea di avviare la procedura per aprire un eventuale azione contro l’Italia.

La parola all’Ecofin il 14 giugno

Chi decide formalmente l’apertura della procedura? È la “politica”: l’Ecofin,al quale partecipano i ministri dell’Economia e delle finanze di tutti gli Stati membri della Ue. La prima riunione in cantiere è il 14 giugno, il giorno dopo L’Eurogruppo a Lussemburgo tra i ministri finanziari dell’Eurozona. Ed è possibile che già in questa occasione sarà fatta una prima valutazione se aprire formalmente la procedura.

L’ulteriore vaglio del Consiglio europeo il 20-21 giugno

Essendo un dossier complesso che riguarda la terza economia della Ue, è possibile che venga chiesto un ulteriore vaglio politico al Consiglio europeo (l’organismo che riunisce i capi di Stato e di Governo della Ue), che si riunirà il 20 e 21 giugno. Allo stato attuale la riunione ha all’ordine del giorno le nomine (prossimo presidente della Commissione, nuovo presidente Bce, l'Alto rappresentante per la politica estera ) e l’agenda strategica Ue per il periodo 2019-2024. Non è escluso che in quell’occasione venga espresso un parere sulla procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Spetterà poi al successivo Consiglio Ecofin dell’8-9 luglio prendere la decisione finale.