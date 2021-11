Sfratti, proroga tollerata dalla Consulta sino a fine 2021

La Corte costituzionale ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021.

I dubbi di Confedilizia

Per Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro studi di Confedilizia, le affermazioni della Consulta non vanno prese molto sul serio: «La proprietà della casa è ormai ridotta a una triste parvenza, da aspirazione che era, l’hanno trasformata in un incubo. La Corte costituzionale ha poi dimenticato bellamente che il blocco sfratti (dal quale ci si era liberati nel 2015) non ha mai risolto alcun problema - come diceva Einaudi - mentre ne ha invece sempre creati. Tant’è che già più di 20 anni fa, dichiarando la validità di un blocco (proprio come ha fatto oggi), la Consulta aveva solennemente dichiarato che l’avrebbe fatto per l’ultima volta. S’è visto come è andata».

La pronuncia arriva dopo una bocciatura, della stessa Consulta, il 22 giugno (sentenza 128/2021), sempre dell’articolo 13, ma del comma 14, del Dl 183/2020, che prevede che «all’articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”».

In pratica questa bocciatura riguardava solo le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare dell’abitazione principale del debitore, sospese con una serie di proroghe e che da giugno sono, appunto, riprese.

