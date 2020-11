«Sfruttiamo la crisi Covid per costruire la ripartenza»

Secondo i dati del Csc (Centro studi Confindustria, ndr) le conseguenze della pandemia sono state gravi soprattutto per l’industria, che ha risentito della cancellazione di ordini dal mercato interno ed estero, e per alcune attività terziarie (turismo, trasporti, attività ricettive e di ristorazione).

Ci sono comparti che, secondo lei e secondo i dati in vostro possesso, riescono a reagire meglio di altri alla situazione contingente?

In base ai dati della nostra consueta indagine trimestrale, il settore manifatturiero rispetto a quello dei servizi sembra reggere meglio l’urto che la crisi generata dalla pandemia ha provocato.

Quali sono secondo lei i fattori su cui il sistema imprese valdostano deve puntare per uscire dall’emergenza senza eccessivi contraccolpi?

Proprio nei momenti di crisi bisogna porre, a mio avviso, le basi per il rilancio delle attività in maniera più performante di quanto non avvenisse prima; bisogna cioè anche considerare la crisi come un momento in cui si possono ripensare i modelli produttivi per riaffacciarsi sui mercati con un nuovo slancio. E molte nostre realtà produttive stanno andando proprio in questa direzione. Beneficiando anche dei contributi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale molte imprese stanno investendo in servizi per la digitalizzazione dei processi in un’ottica industria 4.0.

E questa per me è la chiave per uscire dalla crisi: investire in beni ma anche e soprattutto nel capitale umano.

Le nuove misure messe in campo dal governo, valide fino a quasi fine novembre, bloccano tra gli altri settori anche quello dello sci. Quale sarà l’impatto su questo settore cruciale?

Il turismo e tutto l’indotto da esso generato, per la nostra Regione, è vitale e quindi pensare di chiudere gli impianti vuol dire condannare la nostra realtà ad una stagione disastrosa dal punto di vista delle presenze turistiche e la cosa desta in noi più di una preoccupazione anche perché molte aziende che noi rappresentiamo sono legate al turismo e temiamo fortemente per un loro ridimensionamento.