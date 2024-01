Sgarbi indagato per furto di dipinto attribuito a Rutilio Manetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è indagato per furto di beni culturali. Secondo quanto riferisce Il Fatto, c’è un fascicolo con iscrizione e una prima ipotesi di reato sul caso del dipinto attribuito a Rutilio Manetti, trafugato dal Castello di Buriasco nel 2013 e riapparso a Lucca nel 2021 come “inedito” di proprietà di Vittorio Sgarbi. Del caso si sono occupati lo stesso quotidiano e la trasmissione Rai Report.

Sgarbi: non ho ricevuto avvisi e non ho rubato

Pronta la replica del sottosegretario: «Non ho ricevuto nessun avviso d’indagine. Né saprei come essere indagato di un furto che non ho commesso. E per un reato compiuto 11 anni fa, in circostanze non chiarite dagli inquirenti di allora. Da questa notizia risulta una palese violazione del segreto istruttorio, l’unico reato di cui ci sia evidenza» afferma Sgarbi che parla di «ennesima diffamazione». E aggiunge: «Ancora una volta Il Fatto mente»



Fascicolo aperto dalla cultura di Imperia

Il fascicolo sarebbe stato aperto dalla Procura di Imperia, come derivazione di un’altra inchiesta per esportazione illecita di opere d’arte, relativo al Valentin de Boulogne. Sempre secondo il Fatto il fascicolo è stato poi trasmesso alla Procura di Macerata per competenza, perché Sgarbi dichiara il domicilio a San Severino Marche, di cui fu sindaco nel 1992, luogo da lui stesso designato per gli interrogatori. Non è escluso che possa essere trasferito poi ad un’altra Procura e che cambi anche l’ipotesi di reato. Intanto i carabinieri hanno sentito il restauratore e i titolari dell’impresa di Correggio (Reggio Emilia) che avrebbe eseguito una copia dell’opera

Report svela somiglianze tra quadro di Sgarbi e quello rubato

Secondo l’opera di Sgarbi, esposta a Lucca nel dicembre 2021 e quella trafugata - consegnata al restauratore Gianfranco Mingardi nel 2013 - sarebbero la stessa opera. Come spiega Sigfrido Ranucci nella puntata in onda questa sera, gli inviati di Report hanno scoperto che «il trasportatore di fiducia di Sgarbi, Valerio Zannoni, nel 2018 ha recuperato il Manetti dallo studio del restauratore Mingardi, e l’ha portato nella sede della fondazione Cavallini-Sgarbi».

Sgarbi: accuse fantasiose e ridicole sul quadro rubato

Il sottosegretario alla Cultura ha dato mandato nei giorni scorsi ai suoi legali di presentare una ulteriore denuncia contro Report e Il Fatto per le «fantasiose e ridicole accuse». «L’opera esposta a Lucca - spiega Sgarbi - non ha niente a che fare con quella rubata e proviene da una villa del viterbese dov’era documentata dal 1649». Il sottosegretario aggiunge: «Quella di Report e Il Fatto non è una inchiesta giornalistica, ma una chiara aggressione politica. Saranno denunciati penalmente per le bugie, le ricostruzioni fasulle e la continua diffamazione, oltre a essere citati per il risarcimento dei danni».