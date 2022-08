Sgravi rafforzati, welfare esentasse fino a 600 euro, bonus autonomi: ecco le novità su lavoro e pensioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla decontribuzione aggiuntiva di 1,2 punti da luglio a dicembre all’incremento da 258 a 600 euro della soglia dei cosiddetti “fringe benefit” esentasse, estesa anche al pagamento delle utenze domestiche. Non solo. Si allarga la platea dei percettori dell’“una tantum” di 200 euro, ricomprendendovi diverse categorie finora escluse e si mettono cento milioni in più per il bonus inflazione per gli autonomi (nei giorni scorsi il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto attuativo). Via libera anche alla rivalutazione anticipata delle pensioni. È ricco il pacchetto lavoro-pensioni contenuto nel dl Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto. Ecco nel dettaglio tutte le novità per dipendenti, autonomi e pensionati.

Esteso il bonus 200 euro

Il bonus di 200 euro è esteso anche a 40mila lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che finora non hanno beneficiato dell’indennità, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (cassintegrati, lavoratrici rientrate dalla maternità). L’indennità sarà pagata, in via automatica, nella retribuzione di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. Tra le categorie che potranno ottenere il bonus anche 50mila pensionati, 56mila dottorandi e assegnisti di ricerca a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, e che siano iscritti alla gestione separata, nonché 148mila collaboratori sportivi, colpiti dalla pandemia e dalla crisi energetica, rimasti esclusi dalla misura.

Fondi in più per il bonus anti inflazione degli autonomi

La dotazione del Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti cresce di 100 milioni di euro. Il Fondo, istituito con il primo decreto Aiuti, con una dotazione finanziaria iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2022, è destinato a finanziare il riconoscimento di un’indennità una tantum, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Con i 100 milioni aggiuntivi il bonus anti inflazione da 200 euro andrà a coprire una platea complessiva di 3 milioni di partite Iva con redditi fino a 35mila euro, stima la relazione tecnica. Di questi, 973mila sono commercianti, 859mila artigiani, 477mila iscritti alle casse professionali. E proprio nei giorni scorsi il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto attuativo. I beneficiari dei 200 euro sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Dlgs 30 giugno 1994, n. 509 e al Dlgs 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e corrisposta a seguito di presentazione domanda, devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, con partita Iva e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Sono previste delle incompatibilità (articoli 31 e 32 del decreto Aiuti).

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Il provvedimento precisa inoltre che l’indennità è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.