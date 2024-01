Shale gas Usa, via al consolidamento: Chesapeake rileva Southwestern

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le società dello shale gas «made in Usa» iniziano a serrare le file, con una fusione che punta a rafforzare la presenza su mercati sempre più competitivi. A prendere l’iniziativa è Chesapeake, tra i pionieri del fracking, che si è accordata per acquisire Southwestern con uno scambio azionario del valore di 7,4 miliardi di dollari.

L’operazione darà vita al maggior produttore indipendente di gas negli Stati Uniti, anche se con una quota di produzione limitata al 7 per cento: una compagnia che per Nick Dell’Osso, ceo di Chesapeake, è la prima nel Paese a rendersi «davvero in grado di competere su scala internazionale».

Il gas a stelle e strisce, venduto in forma liquefatta, in meno di un decennio ha conquistato il mondo: Washington – che esporta Gnl solo dal 2016 – nel 2023 è salita sul gradino più alto del podio dei fornitori, inviando all’estero 88,9 milioni di tonnellate (+14,7%, dati Lseg) e superando sia l’Australia che il Qatar. Ma nel prossimo futuro difendere le posizioni sarà difficile. Doha in particolare sta investendo per un enorme sviluppo della produzione e anche negli Usa ci sono numerosi progetti in rampa di lancio, che potrebbero addirittura raddoppiarne la capacità d’esportazione.

Cheaspeake e Southwestern – che non possiedono impianti di liquefazione, ma li riforniscono di gas – hanno deciso di unire le forze, in un settore che rimane molto frammentato, anche per sfruttare al meglio questa “seconda ondata” di sviluppo dell’offerta di Gnl: «Ci ha dato un certo impeto – ha confermato Dell’Osso agli analisti – La combinazione tra le nostre compagnie ci rende pronti per il Gnl».

L ’obiettivo, ha precisato il ceo, è cedere fino a un quinto della produzione attraverso contratti di lungo termine indicizzati ai prezzi internazionali del gas (che sono ben più alti che negli Usa).