«Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli», la Marvel guarda in Estremo Oriente

3' di lettura

Il 25esimo film del Marvel Cinematic Universe: si tratta di «Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli», lungometraggio in uscita questa settimana, firmato dall'americano Destin Daniel Cretton ma con lo sguardo completamente rivolto all'Estremo Oriente.



Non così conosciuto in Occidente, il protagonista Shang-Chi è apparso per la prima volta nei fumetti nel 1973. Conosciuto anche come Maestro del Kung-Fu, Shang-Chi è un giovane supereroe che non sa realmente chi sia né di cosa sia capace: mentre si trova a dover imparare a gestire ogni parte di sé, intraprende un inedito viaggio alla scoperta di se stesso per provare a far convivere bene e male. Solo così potrà esprimere il suo pieno potenziale, un potere che può permettergli di duplicare se stesso infinite volte.

Loading...

Sulla sua strada, però, trova alcuni personaggi pronti a dargli del filo da torcere, appartenenti all’organizzazione terroristica chiamata Dieci Anelli.

Un divertimento che sa di già visto

Non manca il divertimento in questo film che offre buon ritmo e un approccio in parte diverso da quello dei precedenti film del Marvel Cinematic Universe: gli spettacolari inseguimenti e soprattutto i combattimenti ben coreografati, sono gli elementi di maggior spicco di un prodotto che unisce tradizione orientale e sguardo occidentale.

Destin Daniel Cretton coniuga efficacemente azione e fantasy, ma il suo film sa troppo di già visto, non riuscendo – nonostante gli sforzi evidenti – a risultare del tutto personale. In particolare, si torna ancora a mettere in scena, al centro di un film Marvel, la famiglia e le origini del protagonista, cosa già successa col precedente «Black Widow» e non solo, tanto da far ricordare troppo da vicino altri prodotti dello stesso genere.Le ambizioni e il coraggio comunque non mancano, seppur portino a un copione che man mano si fa eccessivamente caotico e vittima di aver messo troppa carne al fuoco: un po' di essenzialità in più avrebbe giovato a un lungometraggio che, in ogni caso, riuscirà ad appassionare i fan del genere e a incuriosire molti altri. Nel cast, oltre al protagonista Simu Liu, figurano altri volti noti come Tony Leung, Awkwafina, Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu, Ronny Chieng e Michelle Yeoh.