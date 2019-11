Colpo francese a Shanghai: apre il Centre Pompidou x West Bund Museum Project In un “corridoio culturale” lungo 11 km apre la “succursale” del museo francese il più grande progetto di cooperazione tra Cina e Francia. Un accordo con vantaggi economici da 4,1 milioni di euro, di cui 1,4 per il brand di Maria Adelaide Marchesoni

Dopo il Louvre ad Abu Dhabi, la Francia mette a segno un nuovo colpo. Occhi puntati su Shanghai: venerdì 8 novembre apre al pubblico il Centre Pompidou x West Bund Museum Project lontano dai disordini e dalle manifestazioni a favore della democrazia a Hong Kong, ma sullo sfondo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e, e non da ultimo, del rallentamento dell'economia del paese del dragone.

Il più grande progetto di cooperazione tra Francia e Cina è l'ultimo pezzo di un puzzle che ha trasformato un'area industriale in un “corridoio culturale” lungo 11 km sul fiume Huangpu, nel cuore del distretto di Xuhui Waterfront: uno sviluppo immobiliare realizzato dal governo distrettuale di Xuhui e da West Bund Development Group , società di sviluppo statale cinese. Si tratta di un'impresa esclusivamente pubblica responsabile dello sviluppo dell'area sul lungomare di Xuhui, una delle sei aree funzionali che fanno parte del “12° piano quinquennale” di Shanghai. West Bund è stata fondata nel 2012 con 660 milioni di RMB di capitale sociale e conta ora circa 300 dipendenti.

Investimento

In totale, West Bund Group ha investito 20 miliardi di Rmb (3 miliardi di dollari) per realizzare il centro d'arte culturale già sede del Long Museum West Bund , dello Yuz Museum e dello Shanghai Center of Photography . Non è un caso che l'inaugurazione del nuovo museo coincide con la fiera West Bund Art & Design , che si è aperta il 7 novembre.

Il progetto culturale

Gli spazi dell'edificio progettato dall'architetto britannico David Chipperfield, ospiteranno mostre “semi-permanenti” con le opere prestate dalla collezione del Pompidou di Parigi e due esposizioni temporanee ogni anno. Una sala chiamata “The Box” ospiterà installazioni multimediali e la “Gallery 0” progetti più piccoli di artisti emergenti.

La casa madre

Il Centre Pompidou è una delle istituzioni artistiche francesi più intraprendenti sul fronte dei prestiti di opere d'arte in tutto il mondo. Come avvenuto per il Pompidou Málaga inaugurato nel 2015 (nel 2023 è in programma l'apertura a Bruxelles), il progetto di Shanghai si basa su un contratto quinquennale nel quale il museo francese svolge un ruolo curatoriale oltre a concedere prestiti della sua vasta collezione, fornire programmi educativi e di formazione professionale per il museo cinese. Al termine dei cinque anni, entrambe le parti avranno l'opportunità di porre fine o di estendere la partnership.