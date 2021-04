Shanghai auto show 2021, il salone del ritorno alla normalità

4' di lettura

Auto Shanghai al via. La ripartenza dopo l'epidemia da covid-19 vuole anche dire che un grande salone dell'auto è pronto a riaprire i battenti. Si tratta del rassegna che dal 21 al 28 aprile si svolgerà nella città del business cinese. Una sfida anche per il Paese che per primo è stato colpito dalla pandemia e che ora vuol dimostrare al mondo che è possibile organizzare con successo oltre che in sicurezza anche un salone dove sotto attesi più di un milione di visitatori, naturalmente con soluzioni appropriate.



Il mercato cinese torna a macinare record



A supporto di una ripartenza annunciata va segnalato che il mercato cinese dell'auto sembra aver di nuovo ingranato le marce alte. Nei primi tre mesi del 2001, infatti, sono stati immatricolati 9 milioni e 600 mila veicoli, un record per questo specifico periodo dell'anno. In questa nuova corsa alla quattro ruote spicca il dato delle elettriche, di cui la Cina è sempre di più il primo mercato globale: tra gennaio e marzo di quest'anno, infatti, ne sono state vendute ben 466 mila, il 6% di tutte le nuove auto immatricolate, 8 su dieci vetture sono elettriche per un totale in circolazione a 5 milioni e 500 mila unità.



Il made in Italy rappresentato dalla Maserati



Per quanto riguarda le novità, sono diversi i nuovi modelli che sono stati svelati a Shanghai alla vigilia dell'apertura al pubblico. Uno in particolare la Maserati Lavante hybrid che debutta in prima mondiale a Shanghai e successivamente si andrà ad affiancare alla Ghibli nel gamma del brand del Tridente. Dal made in Italy ai costruttori giapponesi. Nissan ha dato il via alla premiere del rinnovato crossover X-Trail e presenta per il mercato cinese il motore ibrido e-Power destinato ad equipaggiare la rinnovata Qashqai. Da un giapponese all'altro Honda ha, infatti, annunciato una nuovo modello elettrico per la Cina oltre ad un altro ibrido plug-in che poi dovrebbe debuttare sui mercati internazionali.



Toyota il primo suv elettrico in arrivo nel 2022



Con il concept bZ4X Toyota anticipa Il suv di medie dimensioni sfrutta una piattaforma dedicata la e-TNGA sviluppata insieme a Subaru per garantirsi gli spazi adeguati all'interno dell'abitacolo, paragonabile a quello disponibile su un'ammiraglia del brand di lusso Lexus, un'altra delle novità di Shanghai. A cui aggiunge un design specifico per i modelli a batteria della Toyota, un totale di 15 entro il 2025. Fra le chicche tecniche la vettura di serie che debutterà prima in Cina e in seguito nei mercati internazionali adotterà anche lo steer-by-wire, il piantone dello sterzo non direttamente collegato alle ruote.



Il gruppo Volkswagen è il primo fra gli europei



Volkswagen, da sempre, il marchio europeo più venduto in Cina, dà spazio alla alla ID.6 un modello destinato espressamente al mercato cinesi e che dunque non verrà venduto in Europa. Il nuovo modello oltre ad essere 100% elettrico dispone di interni spaziosi, tanta sicurezza e un grande confort oltre a dei livelli sia di tecnologia che di connettività. Ulteriori e anche più dettagliate informazioni verranno annunciate nel corso della rassegna.Anche Bentley uno dei marchi premium del gruppo con sede a Wolfsburg, partecipa al salone con una Bentayga ibrida, una one-off dello specialista Mulliner per il mercato della Grande Muraglia.