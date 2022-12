Shanghai e altre metropoli cinesi allentano le misure anti-Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Shanghai, la città più popolata della Cina e la terza a livello mondiale, considerata la capitale economica del Paese grazie allo sviluppo degli ultimi anni, ha allentato alcune delle sue restrizioni Covid. Una scelta che la allinea ad altre metropoli cinesi, come Pechino, Shenzhen e Guangzhou, a conferma del nuovo corso intrapreso dalle autorità locali, decise ad accelerare la riapertura dell’economia dopo l'emergenza Coronavirus.

Decisivo il pressing di migliaia di manifestanti, scesi in piazza lo scorso fine settimana per esprimere la loro rabbia contro le severissime restrizioni anti Covid che finora hanno caratterizzato la risposta cinese alla pandemia.

Loading...

La città simbolo della finanza cinese eliminerà dunque l'obbligo di test Covid negativo per l’accesso ai luoghi pubblici all'aperto, come i parchi, e per l’utilizzo dei mezzi pubblici a partire da lunedì 5 dicembre. Le misure Zero Covid «continueranno ad essere ottimizzate e adattate» in linea con la politica nazionale e la situazione, hanno assicurato le autorità sanitarie, le stesse che a inizio anno avevano disposto un blocco sanitario estenuante per la città e i suoi abitanti.



La rimodulazione delle restrizioni Covid per gli abitanti delle metropoli ha portato alla dismissione di molte cabine di testing in diverse città, causando code insolitamente lunghe. Le autorità del distretto di Chaoyang a Pechino, una delle aree più colpite della capitale cinese dall’attuale epidemia, sabato 3 dicembre si sono dichiarate «profondamente dispiaciute» per il coordinamento inadeguato che ha portato a tempi di attesa eccessivamente lunghi e hanno ripristinato alcune cabine di testing. Nella stessa giornata la Cina ha riportato 30.889 nuovi casi locali di Covid, in calo rispetto ai 32.206 del giorno precedente.

Le restrizioni “Zero Covid” sono state allentate anche in alcuni capoluoghi di provincia durante il fine settimana. Kunming, nella provincia sud-occidentale dello Yunnan, dal 4 dicembre consente alle persone di utilizzare i mezzi pubblici senza mostrare un test Covid, mentre Nanning nella vicina regione del Guangxi ha eliminato l'obbligo di test negativo per tutti i luoghi pubblici ad eccezione degli hotel e delle destinazioni turistiche.