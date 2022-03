Shanghai sull’orlo del lockdown manda in crisi la strategia zero-Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si aggrava la situazione a Shanghai, dove la strategia zero Covid-19 inizia a mostrare la corda davanti agli oltre mille casi accertati - il massimo dagli ultimi due anni e pari a un terzo di quelli censiti in questi giorni. Le voci di una chiusura ufficiale totale sono state smentite dalle autorità locali, ma di fatto interi quartieri vengono messi in lockdown non appena si accerta un contagio. Il tutto in omaggio alla strategia Zero-Covid che ha costretto milioni di cittadini in isolamento mentre i casi di Covid-19 nel Paese salgono ai massimi degli ultimi due anni.

Il ruolo della variante BA.2

La situazione sta precipitando a causa della “stealth Omicron” a rapida diffusione, nota come BA.2, la variante che ha alimentato il più grande focolaio dall’inizio della pandemia due anni fa a Wuhan. Variante che rende meno efficace la campagna di test a tappeto avviata dal Governo davanti allo scoppio di un nuovo focolaio.

I palazzi con inquilini risultati positivi vengono transennati, la città ha sospeso i servizi di autobus verso altre città e province e le scuole sono passate alle lezioni a distanza. Nei giorni scorsi anche strutture di divertimento di massa come Disney hanno chiuso i battenti. La City è bloccata, gli impiegati dormono in ufficio.

Le autorità hanno smentito le voci di un blocco in tutta la città ma è difficile negare l’inefficacia della campagna di test di massa che puntano ad arginare il contagio.

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha segnalato un totale di 3.507 casi trasmessi a livello nazionale con sintomi confermati lunedì scorso, inoltre una dozzina di province e comuni. Questa cifra è aumentata di 1.337 rispetto al giorno prima.