Shanghai Tower (Shanghai)

Il suo profilo si staglia nitidamente nel distretto di Pudong e arricchisce il già colorito paesaggio della megalopoli cinese. Alta 632 metri, è facilmente riconoscivile anche per la facciata in vetro dal design sinuoso, che si avvita progressivamente man mano che si alza. Uno dei suoi punti di forza è, senza dubbio, il Top of Shanghai Observatory, lo spettacolare belvedere situato al 118esimo piano, che offre un panorama a 360 gradi sulla città e si raggiunge in pochi secondi grazie a uno degli ascensori più veloci al mondo.

