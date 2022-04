Shanghai, Usa ordinano a tutto il personale non essenziale di lasciare la città

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato a tutto il personale non essenziale di lasciare la città di Shanghai, in lockdown a cause dell’emergenza Covid-19.

Lo si legge in una nota sul sito del dipartimento di stato Usa. La notizia arriva tre giorni dopo che lo stesso dipartimento aveva autorizzato lo staff non essenziale del consolato e le loro famiglie a partire e sconsigliato ai cittadini americani di recarsi nella metropoli dove da cica due settimane è in vigore un rigidissimo lockdown.

Loading...

La motivazione alla base dell’ordine è proprio il picco di casi di Covid registrato in città. I diplomatici statunitensi hanno sollevato «preoccupazioni per la sicurezza e il benessere dei cittadini americani», ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price.

Restrizioni per 25milioni di persone

Intanto si registrano i primi timidi allentamenti alle misure di restrizione, con alcuni residenti che ora possono iniziare a lasciare l’isolamento. Si tratta però di pochi casi circoscritti. Da quanto si apprende, infatti, il numero di persone uscite dall’isolamento dal blocco di Shanghai è inferiore a quanto sembrava inizialmente, con la stragrande maggioranza dei 25 milioni di residenti della città ancora soggetta a rigide restrizioni di movimento, che di fatto impediscono loro di uscire di casa.

Lunedì Shanghai ha annunciato che avrebbe allentato il blocco nelle aree che non hanno avuto infezioni da virus nelle ultime due settimane. Tuttavia, i dettagli diffusi durante la notte hanno mostrato che quelle aree includevano non solo complessi residenziali ma anche hotel, centri commerciali ed edifici governativi.