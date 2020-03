Shanghai, al via la fashion week virtuale. Modello per Milano? Capasa:«Non al 100%»

Capasa: «Settimana virtuale? Una forzatura»

Il punto di vista di chi organizza la fashion week, però, non è totalmente favorevole alla virtualizzazione dell’evento. Nonostante l’alternativa potrebbe essere la cancellazione ( il nodo verrà sciolto in settimana): «Noi siamo favorevoli alla trasmissione in streaming delle sfilate - dice Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana - e, a febbraio, siamo stati i primi a farlo con il progetto “China we are with you”, per coinvolgere il pubblico cinese. Con ottimi risultati: 16 milioni di persone hanno visto i nostri eventi tramite la piattaforma Tencent e 9 milioni su Sina Weibo. L’idea di una fashion week interamente virtuale, però, non mi convince. Mi sembra una forzatura».

Per Capasa i limiti della fashion week completamente virtuale non sono tecnologici - «le piattaforme ci sono», dice - ma soprattutto di contenuto: «Un conto è utilizzare il web come supporto alla diffusione dei contenuti che sono stati pensati e realizzati per una fashion week “fisica”, un altro è strutturare una settimana della moda virtuale al 100%: temo che i contenuti non sarebbero dello stesso livello. Bisognerebbe costruire contenuti ad hoc». Per il presidente di Camera moda il web sarà uno strumento importante sul piano commerciale: «Un supporto per le vendite B2B, come già in parte avvenuto a febbraio».

Bizzi (White): «La quarantena ci insegna che il contatto è chiave»

Anche Massimiliano Bizzi, fondatore di White, salone della moda contemporary che anima la fashion week milanese in zona Tortona, non è convinto della fattibilità di un evento al 100% virtuale: «Bisognerebbe inventarsi qualcosa di totalmente nuovo e diverso. Trasmettere in streaming una sfilata fatta magari a porte chiuse non può essere la soluzione: mancherebbero energia ed emozioni, elementi chiave nella moda», dice. Bizzi, che sottolinea come «sia un momento difficilissmo per il nostro settore, fermo da monte a valle: l’epidemia di coronavirus sta avendo un impatto su due stagioni», ritiene che proprio la situazione attuale stia facendo riflettere sui limiti della Rete: «Adesso che siamo costretti a fare davvero tutto online ci accorgiamo di quanto la componente umana, dell’incontro, sia ancora davvero decisiva. Penso che per i grandi compratori che fanno acquisti importanti sia difficile fare tutto a distanza, con il computer. Certo, meglio questo di niente».