Shani spinge sulla ricerca anti-age

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una ricerca costante che in oltre 30 anni di studio con centri di ricerca e laboratori universitari continua a innovare nel mondo della cosmetica. Ricerca di procedimenti e soprattutto di componenti naturali che possano aiutare l’epidermide a mantenere la naturale elasticità e luminosità. Lo spunto arriva dalla natura, dalle piante in primis. Così Edda De Carli, gentile signora veneta ideatrice del marchio, ha pensato le sue formulazioni, tutte basate sulle proprietà di sostanze naturali vegetali e minerali, utilizzate in altissime percentuali.



Il brand Shani, in lingua Swahili “stupore e meraviglia”, è una linea cosmetica di prodotti naturali e innovativi focalizzati sulla prevenzione dei processi biologici dell’invecchiamento cutaneo. In sostanza sono costituiti da componenti che puntano a stimolare e ad accelerare un processo di rinnovamento cellulare che si possa definire spontaneo. Oggi le clienti arrivano a Verona, e nei centri dove si trova il trattamento per il quale De Carli ha inventato un macchinario brevettato anti-aging, da diverse città italiane e anche dall’estero. Tra le sue assidue clienti anche qualche principessa araba.

Loading...

La sede dell’azienda è a Verona e il brand è totalmente italiano, nell’ideazione e nella produzione. In Italia collabora ormai da otto anni con Aldo Coppola, per il quale ha esportato i propri prodotti negli Emirati Arabi e in Svizzera, ma il brand è presente anche in alcune Spa di eccellenza a Roma e in Costa Smeralda. I laboratori sono sparsi sul territorio e collaborano alla messa a punto di nuovi prodotti.

Nel 2022 accanto ai cosmetici antietà, arricchiti anche da una crema schiarente appena lanciata nella sua formulazione più avanzata, è arrivata una linea di fondotinta e correttore: Ethereal.

Si tratta di più che di un semplice prodotto per il trucco. Agli ingredienti è stato aggiunto acido ialuronico - mai di origine animale per Shani - per poter dare alla pelle idratazione ed elasticità, Gaba (prodotto usato anche come integratore alimentare) per distendere la pelle grazie alle proprietà rilassanti per i muscoli del viso che causano le microrughe, «una sorta di botulino naturale» spiega David, il figlio di Edda De Carli che con lei gestisce l’azienda.