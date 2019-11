Share Now lancia il car sharing a lungo termine

1' di lettura

Dopo il successo della fase pilota realizzata a Milano, Vienna, Amburgo e Seattle, e in risposta alle numerose richieste dei clienti, Share Now annuncia l'estensione del progetto di car sharing a lungo termine in tutte le 27 città in cui è presente il servizio. A partire da oggi i clienti potranno noleggiare i veicoli Share Now fino ad un massimo di quattordici giorni consecutivi, all'insegna della praticità e della convenienza. In Italia il car sharing a lungo termine è disponibile con effetto immediato a Roma, Torino e Firenze, nonché a Milano, dove l'offerta era già disponibile da agosto 2019, tramite l'app Share Now. In occasione del lancio dell'offerta a lungo termine in tutte le città italiane in cui è presente Share Now, saranno offerte tariffe promozionali fino alla fine di novembre che permetteranno di noleggiare, ad esempio, una Smart a partire da 17 euro al giorno.