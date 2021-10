Sharon Stone, due vite per una diva

4' di lettura

«All'inizio della mia carriera avevo un unico sogno, essere abbastanza brava da lavorare con Robert De Niro. Ma non avrei mai immaginato di arrivare ad essere diretta da Martin Scorsese».

Sharon Stone ha 63 anni ed è bellissima nel tailleur di lamé argentato che indossa. Lo ha scelto per ricevere un riconoscimento alla carriera, il Golden Icon Award consegnatole al Zurigo Film Festival.

Loading...

È un momento in cui tirare le fila della propria vita, non solo quella solo professionale. Attrice, produttrice, attivista per i diritti umani, madre di tre figli, riesce a incollare alla sedia l'ascoltatore quando si racconta. Lo scorso marzo ha scritto “Il bello di vivere due volte”, in cui ha svelato molto di sé, incluso il percorso di recupero dopo il grave ictus cerebrale che vent'anni fa le ha distrutto carriera, famiglia e patrimonio finanziario. Ed è già al lavoro sul secondo libro, il cui soggetto è ancora top secret. Commessa part time da McDonald, poi modella dell'agenzia Ford, finché Woody Allen non l'ha messa a sorridere su un treno (in Stardust Memory) è stata accolta con tutto il cerimoniale che spetta a una delle ultime dive in circolazione da un pubblico in visibilio.

È vero che deve ad Arnold Schwarzenegger il suo successo più clamoroso, Basic Instinct?

«È stato lui a volermi come partner in Atto di forza di Paul Verhoeven, il regista che avrebbe poi diretto il film che cambiato radicalmente la mia vita. Perché la Lori di Atto di forza ha cambiato la mia vita per un periodo, poi è tornata alla normalità. Mentre dopo la Catherine Tramell di Basic Instinct niente è stato più come prima. Non ho più potuto fare una passeggiata, andare al supermercato o al cinema. All'improvviso mi sono sentita prigioniera, non sapevo come vivere».

La situazione più folle in cui si è trovata?

«Al festival di Cannes. Sono andata sul tappeto rosso e i fans che avevano il film di mattina urlavano come matti. Finita la proiezione con il pubblico sono uscita, ed è scoppiato un pandemonio. La mattina dopo mi sono messa il bikini e un pareo e sono scesa in piscina. Quando sono tornata avevano svaligiato la mia stanza: i vestiti, le lenti a contatto, la macchina fotografica, la biancheria intima, lo spazzolino da denti, avevano rubato tutto».