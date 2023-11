Shein fa shopping: compra Missguided e conferma l’accordo con Forever21

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da marchio (spesso criticato) dell’ultra fast fashion a market place e produttore di altri brand. Continua l’evoluzione di Shein - gigante cinese dell’ultra fast fashion fondato nel 2012 da Chris Xu e cresciuto esponenzialmente durante e dopo la pandemia - che oggi ha annunciato di aver rilevato il marchio Missguided dal gruppo britannico Frasers.

L’acquisto di Missguided da Frasers Group

L’operazione, il cui valore non è stato comunicato, prevede anche un accordo per la cessione in licenza della proprietà intellettuale di Missguided a Sumwon Studios, una joint venture tra Shein e il fondatore di Missguided, Nitin Passi. Il marchio Missguided sarà gestito dalla joint venture e i suoi prodotti e le sue collezioni saranno realizzati attraverso il modello di produzione on-demand di SHEIN e venduti sui siti del brand. «La joint venture che abbiamo avviato inaugura una nuova tipologia di partnership per SHEIN, nell’ambito del nostro costante impegno a soddisfare la domanda dei clienti - ha dichiarato Donald Tang, presidente esecutivo del gruppo cinese -. Shein mira a risollevare il marchio Missguided, capitalizzando la sua personalità unica e stimolando la sua crescita globale attraverso il modello di produzione on-demand, l’impareggiabile esperienza nell’e-commerce e la portata a livello globale di Shein».

La strategia del player cinese - che più volte i media americani hanno dato in procinto di depositare la documentazione per quotarsi a New York, ma sempre senza conferme - sembra quindi quella di affiancare alla propria identità di produttore di moda a basso costo anche quella di rivenditore di altri brand, ai quali estendere anche il proprio modello di produzione che si basa sulla domanda del consumatore (che il manager Peter Pernot-Day, global head of corporate affairs aveva raccontato qui al Sole 24 Ore).

L’accordo (atteso) con Forever21

Dopo l’annuncio dell’accordo con Sparc Group dello scorso agosto, poi, è stata annunciata oggi la firma di un accordo a lungo termine sul marchio Forever 21 (con focus sulle categorie fashion uomo e donna). Il ruolo di Shein sarà quello di progettare, produrre e distribuire la collezione Forever 21 x Shein che include vestiti, accessori, sportswear, activewear e costumi da bagno. La collezione verrà prodotta con il metodo di “fast fashion on demand” di Shein e venduta in Usa, Europa e Australia.

Il marchio Forever 21 è uno degli esempi più storici di fast fashion, ma ha vissuto un periodo di forte crisi: fondato nel 1984 da Do Won e Jin Sook Chang, arrivati in California dalla Corea del Sud, è cresciuto fino ad avere oltre 800 negozi in quasi 60 Paesi, salvo poi dichiarare fallimento (2019) ed essere rilevato qualche mese dopo, a febbraio 2020, da gruppo Authentic Brands, Simon Property Group e Brookfield Property Group. L’accordo con Shein potrebbe rappresentare un driver di crescita digitale per il marchio americano che, dall’altro lato, rappresenta un punto di “messa a terra” retail per l’azienda cinese che già all’inizio di ottobre ha aperto il suo primo pop-up all’interno di un negozio Forever 21 presso il centro commerciale Ontario Mills in California (mall di proprietà di Simon Group, socio fondatore di Sparc), con il passaggio di oltre 7.000 ospiti.