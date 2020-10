Shell come Bp: la svolta verde obbliga a tagliare i costi. E la Borsa non premia

Shell userà la forbice anche su alcune aree di attività un tempo centrali, come la raffinazione di carburanti: conserverà non più di dieci impianti, dei 17 che possiede attualmente (quindici anni fa erano ben 55).

Gli idrocarburi non spariranno di scena, ma dovranno garantire margini abbastanza ricchi da finanziare la svolta verde. «Continueremo ad investire (sui fossili, Ndr) – conferma van Beurden – ma non sarà questione di quanti barili di petrolio o quanti piedi cubi di gas, bensì di quanto incrementano i profitti».

I benefici sul bilancio forse arriveranno, ma di certo non domani. Shell ha avvertito che i risultati del terzo trimestre, che saranno pubblicati il 29 ottobre, rischiano di non essere favorevoli. Ci saranno ulteriori svalutazioni per 1-1,5 miliardi di dollari (dopo i 16,8 miliardi di write down già annunciati). Inoltre sparirà il contributo favorevole delle attività di trading, grazie alle quali Shell nel secondo trimestre aveva evitato per un soffio di chiudere i conti in rosso: i profitti della divisione ora sono «significativamente ridotti» e inferiori alla media storica. La crisi dei consumi e il crollo dei margini di raffinazione pesano intanto sulle attività downstream. E Shell si attende margini ridotti anche nel settore del Gas naturale liquefatto, divenuto centrale nelle attività della compagnia dopo l’acquisto di Bg Group.