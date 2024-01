Shell crolla a Londra dopo l'aggiornamento dei conti del IV trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Shell in retromarcia alla Borsa di Londra (FT-SE 100) sulla scia della nota di aggiornamento dei conti del quarto trimestre. A pesare sono in particolare le svalutazioni comprese tra 2,5 e 4,5 miliardi di dollari (da 2,3 a 4,1 miliardi di euro) stimate per il quarto trimestre (contro 700 milioni nel 2022) e legate principalmente al centro di raffinazione e prodotti chimici di Singapore che il gruppo petrolifero sta cercando di vendere. Gli asset comprendono una raffineria che produce 237mila barili al giorno e uno stabilimento di etilene che produce un milione di tonnellate l’anno, situati sulle isole di Bukon e Jurong a Singapore, oggetto di una revisione strategica.

Il gruppo ha anche reso noto che il suo flusso di cassa operativo dovrebbe comprendere una spesa di 900 milioni di dollari legata ai tempi di pagamento dei certificati di emissione relativi ai programmi tedesco Behg e statunitense Biofuel e che i movimenti di capitale circolante nel periodo comprendano il pagamento di circa 1 miliardo di dollari di tasse tedesche sugli oli minerali. D’altro canto Shell ha anche indicato che il ‘trading e l’ottimizzazione’ del gas nel quarto trimestre si prospetta «significativamente più elevato rispetto al trimestre precedente per effetti stagionali e maggiori opportunità di ottimizzazione».

Loading...

Per la divisione integrata del gas è stimata una produzione di 880.000-920.000 barili di petrolio equivalente al giorno e volumi di liquefazione di Gnl di 6,9-7,3 milioni di tonnellate. Nell’upstream la produzione viene stimata tra 1.830 e 1.930 mila barili di petrolio equivalente all'anno. Per il settore ‘Chimica e Prodotti’ le stime del trimestre puntano invece a «trading e ottimizzazione significativamente inferiori al terzo trimestre» e il segmento dovrebbe chiudere in perdita. L'upstream e le operazioni di gas naturale liquefatto di Shell stanno mostrando una produzione incoraggiante, mentre i prodotti chimici continuano a soffrire, scrivono gli analisti di RBC Capital Markets, rilevando in una nota che «il rafforzamento del trading di Gnl è incoraggiante, ma che gli utili continuano ad essere trascinati al ribasso dalla debole performance della divisione chimica». I risultati del quarto trimestre di Shell saranno pubblicati il primo febbraio.