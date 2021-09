Shell vende shale oil a Conoco per 9,5 miliardi, due terzi vanno agli azionisti

3' di lettura

Meno petrolio, più dividendi. Royal Dutch Shell, sotto pressione per decarbonizzare, si libera delle attività nello shale oil di Permian, il bacino più prolifico degli Stati Uniti, cedendole a ConocoPhillips per 9,5 miliardi di dollari in contanti. Ma con il ricavato – a differenza di altre compagnie europee, come Bp – non preme l’acceleratore sulle energie pulite: ben 7 miliardi saranno invece redistribuiti agli azionisti (in aggiunta a cedole e buyback già promessi) mentre il resto sarà impiegato...