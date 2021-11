Shell toglie «Royal Dutch» dal nome e si sposta nel Regno Unito

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo petrolifero Royal Dutch Shell prevede di abbandonare la sua struttura a doppia quotazione per trasferire la sua residenza fiscale dai Paesi Bassi al Regno Unito. Lo ha annunciato la multinazionale in una nota aggiungendo che sarà così eliminata la struttura della doppia linea di azioni A/B.

Queste modifiche, ha annunciato Shell, «aumenteranno la velocità e la flessibilità delle azioni sul capitale e sul portafoglio e rafforzeranno la competitività di Shell».

Loading...

Secondo i piani, l’amministratore delegato e il direttore finanziario di Shell avranno sede nel Regno Unito, dove la società terrà anche le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. La società sarà ancora quotata ad Amsterdam, Londra e New York, ma eliminerà le parole «Royal Dutch» dal suo nome.

«Sgradevolmente sorpresi» dall’annuncio della multinazionale. Questa la reazione a caldo del ministro dell’Economia olandese Blok. Il governo, ha aggiunto, è in contatto con la società per capire le conseguenze della decisione sui posti di lavoro e gli investimenti nei Paesi Bassi. «Cia hanno assicurato - ha detto - che solo un piccolo numero di dirigenti e di membri del board si trasferirà in Gran Bretagna».

Le mosse annunciate oggi lunedì 15 novembre arrivano settimane dopo che l’hedge fund Third Point ha rivelato una grossa partecipazione in Shell (pari a circa 750 milioni di dollari), invitando il produttore di petrolio e gas a dividersi in più società per aumentare le sue performance e il valore di mercato. Shell ha respinto le richieste affermando che le sue attività operano meglio insieme che separate.