Shell torna in Italia, piano da 500 distributori

La benzina Shell torna in Italia. Partendo da Ancona, dove nelle prossime settimane un distributore di carburanti — primo di un piano per 500 punti vendita — alzerà le insegne della conchiglia gialla e rossa, insegne che in Italia mancavano dal 2014 quando la Shell cedette alla Q8 la sua rete di vendita di carburanti.

La compagnia petrolifera anglo-olandese, anzi ora del tutto inglese, ha firmato ieri mattina nel Museo storico Ferrari di Maranello (Modena) un accordo con la Pad Multienergy, società fra le reti di distribuzione carburanti Brixia della famiglia lombarda Zani e Golden Gas della famiglia senigalliese Petrolini. La rete di vendita Pad, guidata da Federico Petrolini, sarà il veicolo per far tornare il marchio, cambiando le insegne locali e adottando lo stendardo della capasanta.

Carburanti ordinari e ricariche elettriche

I carburanti ordinari (benzina verde e gasolio, per esempio) saranno quelli comunemente disponibili sul mercato italiano, mentre i prodotti specialistici, come la benzina VPower con numero 100 di ottano, verranno formulati negli impianti Shell e importati in Italia.

Verranno aggiunte le varie gamme di nuove alimentazioni a mano a mano che si svilupperanno domanda, tecnologia e rete di vendita, come il metano liquido, l’idrogeno e le ricariche elettriche. Ma già oggi la carta di credito Shell consente non solo di acquistare carburanti nei 7mila distributori Eni e Q8 ma anche di fare ricariche in 24mila colonnine e punti di presa delle principali reti elettriche italiane.

La Shell e la Pad non escludono di poter allargare la rete di vendita anche con nuovi distributori aggiuntivi oppure aggregando sotto gli stendardi della compagnia altre reti indipendenti.