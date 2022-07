Shinzo Abe, il premier di ferro nemico di Cina e Sud Corea

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nato in un’importante famiglia politica, Shinzo Abe, è stato il primo ministro più longevo del Giappone. Gli viene riconosciuto di aver portato un certo grado di stabilità al Paese dopo un periodo di malessere economico, mentre in politica estera Abe si è inimicato la Corea del Sud e la Cina, insieme a molti giapponesi, per la sua retorica nazionalista e gli appelli a rivedere la costituzione nipponica, marcatamente pacifista.

Il suo partito, di area conservatrice, Partito Liberal Democratico, è stato alla guida praticamente incontrastata del Paese dal 1955 al 2009, salvo una parentesi di governo dal 1994 al 1996 con il Partito Socialista Giapponese. L’attuale presidente del partito è il primo ministro Fumio Kishida.

Ecco le tappe fondamentali della vita e carriera di Abe:

21 settembre 1954: Abe nasce a Tokyo, figlio di Shintaro Abe, che ha servito come ministro degli esteri del Giappone, e nipote di Nobusuke Kishi, un ex primo ministro.

1977: si laurea in scienze politiche alla Seikei University di Tokyo, dopodiché si trasferisce negli Stati Uniti per studiare politiche pubbliche all’Università della California meridionale per tre semestri.