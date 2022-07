Shipping, la sfida ambientale cambia strategie e business

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il settore del trasporto marittimo è oggi al centro di un processo di profondo cambiamento, determinato dalla crescente attenzione imposta dagli obiettivi di Esg in una prospettiva multi-stakeholder (e non solo dell’investitore), così come espresso dall’Ue nelle innovazioni alla direttiva sul Reporting di sostenibilità finalizzate alla rendicontazione e alla disclosure di tutte le informazioni e gli indicatori di performance legati alla sostenibilità (la sintesi è disponibile sul sito della Fondazione Oibr).

Gli ambiti coinvolti

Il cambiamento investe, con la rendicontazione, obiettivi, modelli di business e strategie, tutti da ripensare in chiave sostenibile. Per le specificità del settore, notoriamente energivoro e dai molteplici spill-over emissivi negativi, i temi legati all’ambiente (E) giocano qui, senza dubbio, il ruolo trainante del cambiamento, spinto anche dalla attuale dinamica dei prezzi dei prodotti energetici. L’evoluzione, tuttavia, abbraccia anche quanto relativo alla sostenibilità sociale (S) (rispetto dei diritti civili e del lavoro, capacità di contribuire allo sviluppo del tessuto sociale e del territorio nel quale l’azienda opera, ecc.) e quanto afferente a strategie e scelte decisionali (G) (in termini ad esempio di rispetto dell’etica retributiva, dei principi di meritocrazia e dei diritti degli azionisti, di contrasto alla corruzione in ogni sua forma, di equilibrio nella composizione dei CdA).

Loading...

Tutti questi aspetti, prima lasciati alla discrezionalità del management, cui erano richiesti solo obiettivi economici e finanziari, stanno entrando prepotentemente nell’organizzazione, nelle strategie e nelle decisioni delle imprese. Le soglie per gli obblighi di reportistica e la “base volontaria” di applicazione agli altri soggetti non devono trarre in inganno: in base agli standard europei, alle Pmi della catena di fornitura potranno infatti essere richieste dal capo-filiera informazioni di sostenibilità dell’azienda, innescando un inevitabile processo di selezione degli interlocutori nella filiera produttiva e commerciale.

La riduzione delle emissioni

Per le caratteristiche del settore, la spinta normativa verso il cambiamento riguarda principalmente le emissioni nocive dei mezzi di trasporto: il trasporto è incluso dalle linee Ue tra i settori che per il loro elevato impatto avranno standard specifici per il reporting di sostenibilità e il legislatore –sia nazionale che comunitario – ha già introdotto misure atte a contenere, attraverso disincentivi, limitazioni o condizioni ostative all’acquisizione di incentivi (quali il rispetto del Dnsh, Do Not Significant Harm principle), gli impatti ambientali di questo business:

emissioni di GHG e di agenti atmosferici inquinanti (ossidi di zolfo, ossidi di azoto e particolato);