Shiseido Italia spinge la campagna acquisti e migliora i profitti Scoperto il nesso tra capillari cutanei ed elasticità di Ma.Ge.

R&S. Per il gruppo sono importanti anche gli aspetti non strettamente scientifici

Grande attenzione agli investimenti, taglio dei costi e crescita dei marchi: così Shiseido Italia prosegue la strada verso la profittabilità. «Abbiamo chiuso il 2018 con una crescita dei ricavi dell’8,5% rispetto al 2017 (150 milioni di euro, ndr) e un profitto in aumento del 21% - dice Luca Lomazzi, country general manager Shiseido Italy, cui fanno capo le due divisioni Shiseido Prestige e Shiseido Fragrance -. Quest’anno prosegue sullo stesso trend con incrementi, a chiusura, rispettivamente del 4-5% e del 27% e per il 2020 ci aspettiamo un altro +8% delle vendite con un’alta crescita degli utili che ci porteranno a vederli raddoppiati in tre anni. Tutto grazie alla strada dell’ottimizzazione che abbiamo intrapreso in varie direzioni».

L’andamento positivo italiano si conferma a livello di gruppo anche grazie al travel retail e all’area Emea, tanto che l’obiettivo di crescita prefissato per il 2020 è stato raggiunto due anni prima.

«Cerchiamo di capire quali sono i nuovi trend e i marchi da acquisire - continua il manager - come Drunk Elephant, un brand di prodotti organici molto performante negli Stati Uniti, che arriverà in Italia nella seconda metà del 2020 sia nei negozi che online. Accanto a a questa marca lanciamo l’alto di gamma con Clé de Peau Beauté che cresce a un ritmo del 25-30% annuo nei mercati in cui è presente con una punta del 40% nel 2018. È stato introdotto prima in Asia, e in Giappone ora è il primo marchio di beauty. In Italia arriverà ad aprile in quindici profumerie superselezionate. Dobbiamo lavorare sul pubblico che ancora non lo conosce, ma anche sui global shopper che lo hanno già visto in altri Paesi».

Tra i progetti più importanti della filiale anche il lancio dell’e-commerce Shiseido e il nuovo assetto commerciale dallo scorso settembre. «In un mercato distributivo in forte cambiamento e nel quale assistiamo a una concentrazione dei retailer è necessario far valere la nostra identità, coerenza e forza di gruppo - spiega Lomazzi -. C’è bisogno di un grande distacco dal passato: non si può parlare solo di sell-in, ma anche di sell-out. Bisogna essere agili e immediati per rispondere al mercato esterno in continuo mutamento».

E aggiunge: «Per questo motivo ho creato una funzione di Direzione commerciale & retail centrale che riporta direttamente a me e che avrà il compito di perseguire una strategia di business che sia in grado non solo di massimizzare i risultati e accelerare il sell-out, ma anche di garantire coerenza alla politica di distribuzione per tutti i brand del gruppo, rispettandone le differenti identità. Inoltre i commerciali non sono più divisi per aree geografiche, come si faceva tradizionalmente, ma per tipologie di clienti: profumerie internazionali, catene regionali, indipendenti e department store».