Shiseido scommette sul lusso Clé de Peau Beauté debutta in Italia in piena emergenza sanitaria e punta a raddoppiare le vendite per fine anno di Marika Gervasio

Gic, il centro di ricerca Shiseido in Giappone

«Usciremo tutti ridimensionati da questa pandemia e il mondo della profumeria non avrà più spazio per tutti: si tenderanno a privilegiare i marchi più esclusivi, innovativi e lungimiranti. Getteremo oggi le basi di un mercato diverso»: è la visione sugli effetti del coronavirus nel settore della cosmetica di Luca Lomazzi, country manager di Shiseido Group Italy.

«Durante l’emergenza - racconta il manager - siamo stati immediatamente attivi sul fronte dello smart working per i nostri dipendenti, fronte sul quale eravamo già organizzati visto che lo applicavamo già da prima del coronavirus. Ci siamo poi focalizzati sullo sviluppo dell’e-commerce che è cresciuto del 100% anche se resta ancora una fetta piccola, meno dell’1%, del nostro business. L’online è importante, ma serve, più che per le vendite, per restare in contatto con i consumatori. Le vendite vere si fanno con i partner commerciali come Douglas, Sephora ed Esserbella solo per citarne alcuni. Chiuderemo l’anno con un fatturato lordo di 140 milioni di euro, il 15% in meno rispetto al 2019, Cerchiamo comunque di mantenere l’incidenza del profitto sui livelli dell’anno scorso».

In Italia il gruppo Shiseido ha lanciato, subito dopo il lockdown, il marchio di skincare e make up di lusso Clé de Peau Beauté creato nel 1982 come massima espressione di eleganza e scienza. «Significa “la chiave per la bellezza della pelle” - spiega Lomazzi - e in Asia, dove è presente da anni, è molto conosciuto grazie alla sua filosofia che si basa sulla liberazione del potere della luminosità. In Italia è arrivato in un momento difficile, ma le vendite sono andate bene: in pochi mesi dall’arrivo nelle dodici esclusive profumerie in cui il brand è distribuito, è stato venduto la metà di quanto ordinato e per fine anno pensiamo di raddoppiare».

Clé de Peau Beauté è protagonista di un nuovo progetto, Unlock the power of girls, che rientra nella sua partnership pluriennale con Unicef: fino a fine anno devolverà, infatti, una percentuale del ricavo delle vendite globali di The Serum per consentire alle giovani donne di Paesi come Bangladesh, Kirghizistan e Niger di accedere all’istruzione e di acquisire le competenze per costruire il proprio futuro, favorirne l’emancipazione e liberare il proprio potere grazie alla conoscenza.