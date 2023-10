Shoah, la marcia della memoria dal Campidoglio al Portico d’Ottavia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Una marcia della memoria da piazza del Campidoglio al Portico d’Ottavia, in largo 16 ottobre 1943, in occasione dell’80° anniversario del rastrellamento degli ebrei di Roma. Una marcia guidata dal sindaco di Roma Gualtieri perché chi ricorda il passato ha a cuore il futuro. L’evento, organizzato Comunità di Sant’Egidio, insieme a Comunità Ebraica di Roma e Roma Capitale, avrà inizio il 16 ottobre 2023, alle ore 17,30.

Meloni, mai più nulla di simile al rastrellamento degli ebrei

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun. «Il 16 ottobre 1943 si è compiuto uno dei crimini più efferati che la storia italiana abbia mai conosciuto - ha dichiarato Meloni -. Alle prime ore del mattino i nazisti, con la complicità fascista, fecero scattare nella Capitale una spietata caccia all’uomo. 1259 innocenti vennero portati via dalle loro case per essere deportati nei campi di sterminio. Tra di loro anche oltre duecento bambini, strappati alla loro innocenza per essere condannati a morte. Solo in sedici fecero ritorno dall’abisso di Auschwitz. Un’atrocità che ha segnato per sempre la storia del popolo italiano e che deve essere da monito affinché niente di simile possa ancora accadere, anche sotto altre vesti».

Solidali con Israele per il terribile attacco di Hamas

«Il Governo esprime la sua vicinanza alla Comunità Ebraica di Roma, ai famigliari e ai discendenti dei deportati. Oggi più che mai, a seguito del terribile attacco di Hamas, ribadiamo la nostra solidarietà all’intero popolo d’Israele, ferito nuovamente dall’odio antisemita», ha dichiarato la premier. «In questa giornata - ha aggiunto Meloni - rinnoviamo il nostro impegno per mantenere viva la memoria di quei fatti terribili e per combattere, in ogni sua forma, nuova e antica, il virus dell’antisemitismo».



Il rastrellamento del 16 ottobre 1943

Il 16 ottobre 1943 era un sabato, giorno di riposo per gli ebrei che si apprestavano a celebrare anche la festa di Sukkot. Quel giorno fu scelto dai nazisti per sorprendere all’alba le famiglie nelle loro case. Dalle 5.30 alle 14 furono arrestati oltre 1.200 ebrei. Il grande rastrellamento ebbe il suo epicentro nell’antico Ghetto, ma fu eseguito anche in vari altri quartieri della città. Gli arrestati restarono per due giorni rinchiusi al Collegio Militare di via della Lungara. Poi, vennero fatti salire a forza su un treno merci alla stazione Tiburtina e deportati verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove furono i primi 1.022 ebrei italiani ad arrivare. Nel 1945, alla fine della guerra, di quel convoglio tornarono vivi solo in 16.

Proiezioni, spettacoli teatrali, percorsi urbani

Dallo scorso 10 ottobre è partito calendario di proiezioni, incontri, spettacoli teatrali, percorsi urbani, oltre a una mostra e a una serie di progetti speciali che contribuiranno a mantenere viva la memoria nella cultura della società civile. Il programma commemorativo dell’80° anniversario del rastrellamento degli ebrei da Roma del 16 ottobre 1943 è promosso da Roma Capitale, con il contributo del Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma, la Fondazione Museo della Shoah e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei).