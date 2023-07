Shobak il castello millenario del Saladino

La steppa infinita e arida ha un sussulto al cospetto del castello fortificato di Shobak. Lassù a 1.400 di altitudine, al centro di canyon glabri e serpeggianti, in cui i pastorelli guidano i greggi trascorrendo il tempo raccogliendo minerali e i beduini piantano le tende in tessuto colorato, cinto da mura esterne, si erge questo maniero millenario che venne conquistato dal mitico Saladino, il leggendario sultano e condottiero che lo allargò. Nelle torri, tuttora in piedi e vergate da sure del Corano, albergavano i piccioni viaggiatori. Il vento sibila: qui il tempo sembra essersi fermato e non volere più ripartire.

