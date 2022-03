Shock energetico, la Ue resta (per ora) divisa sui nuovi bond europei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come la pandemia da coronavirus due anni fa, anche la guerra in Ucraina sta costringendo l’Unione europea a riflettere fuori dagli schemi. Riuniti giovedì per una prima giornata di un vertice di due giorni nella residenza dei re di Francia a Versailles, i Ventisette hanno discusso delle gravi conseguenze economiche del conflitto in Europa orientale. L’idea di puntare su nuovo debito in comune per finanziare l’uscita dal gas russo e aiutare famiglie ed imprese non fa (per ora) l’unanimità.

Macron: prenderemo decisioni storiche

«L’Europa è cambiata per via della pandemia, cambierà più velocemente e più nettamente per via della guerra», ha detto il presidente francese Emmanuel Macron prima di un incontro fissato da tempo, ma che giunge a due settimane dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Questa guerra indurrà i Ventisette a prendere «decisioni storiche» per «ridefinire l’architettura della nostra Europa», ha poi aggiunto, dicendosi «preoccupato e pessimista» sul futuro del conflitto.

La prima parte del vertice, dedicata alla crisi energetica e alla situazione in Ucraina, ha prodotto una dichiarazione di otto pagine dedicata alla necessità di rafforzare la difesa europea, ridurre la dipendenza energetica a livello comunitario, migliorare il modello economico dell’Unione. Il tutto nel quadro della crisi ucraina che giunge a dare nuova credibilità al cavallo di battaglia francese di una Europa più autonoma e sovrana.

Verso l’azzeramento della dipendenza dalla Russia

Le proposte più recenti presentate da Bruxelles sono state fatte proprie dai Ventisette. In particolare, l’obiettivo di un azzeramento della dipendenza dalle energie fossili russe è stato accettato da tutti i governi (ma su una scadenza precisa c’erano dissensi tra i Paesi, anche se la Commissione insisteva sul 2027). L’idea (controversa) di un tetto ai prezzi sul mercato all’ingrosso, proposto in particolare da Grecia, Spagna e Belgio, verrà discussa in sede tecnica e sarà ripresa nel prossimo summit di fine marzo a Bruxelles.

A margine della riunione alcuni diplomatici preannunciavano che più interessante sarebbe stata la discussione a ruota libera una volta approvata la dichiarazione finale. Da giorni circola voce di un nuovo piano di debito comune per finanziare l’uscita dal gas russo, evitare un ritorno della recessione, accelerare sul fronte delle fonti rinnovabili. Italia e Francia si sono dette favorevoli a replicare nei fatti il modello Sure che servì a finanziare sussidi di disoccupazione in piena pandemia.