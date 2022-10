Shop Apotheke brilla alla Borsa di Francoforte, gli analisti promuovono i conti trimestrali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Shop Apotheke Europe brilla alla Borsa di Francoforte grazie all’andamento preliminare del terzo trimestre e alla raffica di opinioni favorevoli degli analisti. Il titolo della farmacia online - che ha sede in Olanda, ma opera in diversi Paesi europei tra cui l’Italia - mette a segno un rialzo di circa il 4% sui 45,7 euro. Da inizio mese il guadagno è del 10% circa, ma da inizio anno la quotazione ha perso il 60%, con una flessione del 48% negli ultimi tre mesi. Shop Apotheke ha reso noto che sulla base dei dati preliminari nel terzo trimestre le vendite di farmaci da banco, che sono pari a circa il 90% del totale, sono aumentate del 22% a 252 milioni di euro. Le vendite con ricetta sono salite del 4% a 33 milioni e nell’insieme il fatturato è cresciuto del 20% a 258 milioni. Il numero dei clienti attivi è aumentato di 200mila, portando il totale a 8,9 milioni alla fine di settembre, con un incremento di 1,5 milioni rispetto a settembre 2021.

La società sottolinea il «significativo miglioramento» raggiunto in Italia dopo l’apertura del nuovo centro di distribuzione a Milano in estate, che ha permesso una riduzione dei tempi di consegna. «Abbiamo registrato un altro trimestre di grande successo, guadagnando quote di mercato in ciascuno dei nostri sette Paesi», ha commentato il ceo Stefan Feltens. «Abbiamo trovato un equilibrio tra crescita delle vendite, risparmi sui costi e redditività. La crescita è accelerata e la redditività è migliorata rispetto al precedente trimestre. Ora ci aspettiamo un Ebitda rettificato positivo per l’intero gruppo nel terzo trimestre», ha aggiunto il cfo Jasper Eenhorst. Il consiglio di gestione di Shop Apotheke ha confermato la guidance di una crescita del fatturato dei farmaci senza ricetta del 15-25% nell’intero 2022, con un margine Ebitda rettificato nella gamma tra -1,5% e +1.5%.

Analisti confermano "buy" sul titolo

In una nota, Warburg Research ha mantenuto la raccomandazione di acquisto sul titolo, con un obiettivo di prezzo di 125 euro. Anche gli analisti di Baader Bank confermano il ‘buy’ con un prezzo di 110 euro. A loro volta, gli esperti di Jefferies continuano a ritenere il titolo come un’opportunità di acquisto, con un target price invariato a 140 euro. Ieri Deutsche Bank aveva ribadito il buy con un obiettivo di prezzo di 146 euro. Shop Apotheke si presenta come «una delle farmacie online più grandi e in più rapida espansione d’Europa, attualmente operativa in Germania, Austria, Francia, Belgio, Italia, Olanda e Svizzera». Ha sede nell’hub logistico di Sevenum, vicino a Venlo, in Olanda. Offre oltre a farmaci, anche prodotti cosmetici e per l’alimentazione. La società, fondata nel 2001, è quotata in Borsa dal 2016.