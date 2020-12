Shopping, assunzioni e più ricavi Così Zucchetti normalizza la crisi Venti nuove acquisizioni e cento ingressi: nel 2020 ricavi a ridosso del miliardo di Luca Orlando

«Cosa resterà di questo 2020? Non solo il dramma, perché quello che mi pare di aver imparato nella crisi è che le emergenze producono anche un’accelerazione nella storia». Nel caso di Alessandro Zucchetti, amministratore delegato dell’omonimo gruppo software, largamente primo per ricavi nella provincia di Lodi, il cambiamento è anzitutto visibile nell’assetto organizzativo. Con il 99% dei 6500 addetti ingaggiati anche ora attraverso modalità smart.

«A febbraio dalla sera alla mattina abbiamo portato tutti a casa - spiega - ma allora si trattava di una scelta emergenziale. Col passare del tempo si è capito che si può lavorare in modo diverso, anche con più efficienza. I nostri tecnici, ad esempio, oggi viaggiano molto meno e sono più produttivi. Mentre i clienti, pur ottenendo lo stesso servizio per via remota, non pagano i costi di trasferta».

Scelta che non ha certo penalizzato il business, perché anche Zucchetti si allinea alla lunga sequenza di aziende che sul territorio ha recuperato lo shock del lockdown, con prospettive di chiudere l’anno a ridosso del miliardo di euro di ricavi. «A febbraio eravamo molto preoccupati - racconta - su tutto, sia sulla domanda che sull’intero sistema dei pagamenti. Che invece ha tenuto: le aziende sono ripartite senza adottare azioni strumentali per gestire la cassa».

Dai 966 milioni del 2019 si arriverà dunque nell’intorno del miliardo, tenendo conto però anche delle nuove acquisizioni.

Precisazione non banale per il gruppo, che da tre anni ha accelerato in modo esponenziale sulla crescita esterna, acquisendo decine di aziende nel settore dell’information technology e dei servizi digitali. Anche nel 2020 le operazioni sono state una ventina.