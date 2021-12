Shopping a Berlino per Blackstone

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una mega operazione sul mercato tedesco porta nel portafoglio del colosso americano Blackstone asset per un controvalore di circa 500 milioni di euro. A vendere è Optimum asset management che ha accumulato un pacchetto immobiliare bilanciato di asset residenziali e commerciali a Berlino tramite il fondo Optimum Evolution Fund SIF-Property II. Il processo di vendita è stato gestito da Evercore e vede il colosso Usa entrare come sottoscrittore per il 70% del fondo citato.

L’operazione

Lanciato nel 2011, il prodotto ha come investitori Casse di previdenza, fondi pensione e altri istituzionali italiani. Vicino alla scadenza, il fondo era pronto per essere liquidato, ma l’operazione permette ai sottoscrittori interessati di mantenere una posizione sul mercato tedesco e di proseguire quindi l’investimento in un portafoglio che sarà gestito da una joint venture di nuova costituzione tra Optimum e Blackstone, di cui gli americani avranno la maggioranza. L’arco temporale della gestione sarà quello dei prossimi cinque anni per finalizzare la liquidazione del fondo. Blackstone acquista quindi il 70% dell’intero portafoglio, che vale nel suo complesso 800 milioni di euro ed è composto da una trentina di immobili, e liquida chi sceglie di uscire dall’investimento. A giugno 2021 secondo l’ultima rilevazione il Nav ha raggiunto il 286% del capitale iniziale.

«Siamo rimasti favorevolmente stupiti dal portafoglio creato da Optimum - dice James Seppala, a capo della divisione europea di Blackstone - e crediamo in una crescita a lungo termine del mercato immobiliare tedesco».

Il precedente in Germania

Esattamente un anno fa Optimum asset management ha venduto il grattacielo di Mehringplatz, sempre parte del fondo Evolution Fund SIF-Property II, un complesso immobiliare che sorge nel quartiere di Friedrichshain-Kreuzberg a Berlino. Ad acquistare a suo tempo è stato Howoge, uno dei sei operatori immobiliari municipali della capitale e tra i maggiori proprietari tedeschi con un portafoglio di 63mila appartamenti dati in affitto. Era la quarta (e maggiore) dismissione effettuata dal fondo, secondo di una serie di fondi immobiliari residenziali e commerciali focalizzati su asset a Berlino situati in posizione strategica.

Tra gli asset che fanno parte ancora del portafoglio ci sono una serie di immobili situati in location centrali della città, come nei quartieri di Kreuzberg, Mitte e Charlottenburg. Per esempio l’edificio di Stralauer Allee 12, nella zona di Friedrichshain-Kreuzberg, che è affittato al gruppo Volkswagen, ma anche l’edificio storico di Mauerstrasse 78-80 a Mitte, ex centrale elettrica utilizzata oggi in parte per uffici e in parte come location per eventi di particolare rilevanza.