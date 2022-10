Shopping, botteghe e indirizzi creativi: lo stile secondo Jezabelle Cormio

IL MIGLIOR CONSIGLIO CHE HO MAI RICEVUTO

Probabilmente una consulenza legale.

UN CAPO O ACCESSORIO MODA CHE CONSIDERO “ARTE”

La nostra ricamatrice, vera e propria maestra dell'artigianalità, ha realizzato alcune maglie speciali in occasione della nascita di mia fi glia. Ora fanno parte di un archivio personale e le custodisco come fossero opere d'arte.

UNA SCOPERTA RECENTE

L'incredibile serie di sanitari blu Lavenite, di Richard Ginori e Pozzi Ginori del 1959, disegnati da Antonia Campi. Sono perfetti per la nostra nuova casa.

Set da bagno disegnato da Antonia Campi per Richard Ginori e Pozzi Ginori.

LE MIGLIORI IDEE ARRIVANO DA

Tante cose. Dalla procrastinazione, cioè dalla sostituzione di attività prioritarie e importanti con altre piacevoli e meno urgenti. Da quella “tana del Bianconiglio” che è internet, ovvero l'ingresso nell'ignoto, un po' come accade in Alice nel paese delle meraviglie: il cancello verso un nuovo mondo, fatto di territori sconosciuti. E poi dai momenti in cui si trascorre tempo da soli, in tranquillità.

IL MIGLIOR REGALO CHE HO FATTO DI RECENTE

Dare la vita a una bambina.

E QUELLO CHE HO RICEVUTO

Un ciondolo a forma di cuore, in argento, con le immagini di un pene su ciascun lato: le loro punte si toccano come le dita in Creazione di Adamo, l'affresco di Michelangelo Buonarroti del 1511. È un meraviglioso regalo del mio amico Luca Magliano, stilista che si occupa di menswear.

L'ARTISTA CHE COLLEZIONEREI SE POTESSI

Anne-Mie Van Kerckhoven, nota anche come AMVK. Un grande talento belga, nata ad Anversa. Il suo lavoro comprende pittura, disegno, computer art e videoarte.

“Comparent Noncerait Tiff” (2022), di Anne-Mie Van Kerckhoven. ©Peter Cox, COURTESY Zeno X Gallery, Antwerp.

SE DOVESSI LIMITARE LO SHOPPING A UN QUARTIERE DI CITTÀ, SCEGLIEREI

Sceglierei Chinatown, a Milano, per le possibilità di scelta che offre.

I LIBRI SUL COMODINO

Eileen di Ottessa Moshfegh, La matematica è politica di Chiara Valerio, No Bad Kids di Janet Lansbury. Li sto leggendo, contemporaneamente, tutti e tre.

LA STANZA PREFERITA NELLA MIA CASA

Stiamo ristrutturando il nostro nuovo appartamento, che ha una sala lettura al centro, progettata per ospitare una nicchia in legno di cedro con un divano letto su misura, incorniciato da scaffali di libri. Sarà la mia “stanza del panico”, dove nascondermi per trovare un po' di calma!

UN PIACERE A CUI NON SAPREI RINUNCIARE

Quando è nata mia figlia Leonilde, ci è voluto diverso tempo prima di poter raggiungere una nuova routine quotidiana, soprattutto nei fine settimana. L'unica cosa che teneva unita la famiglia era uscire di casa a quelle che sembravano le prime luci dell'alba, fare una lunga passeggiata per la città e fare colazione da Marchesi 1824, in via Montenapoleone. Il tutto dava un significato post-ironico alla nostra nuova vita. Mi viene in mente il piacere gustoso del loro panettone, la gentilezza e la calma del personale, che rendono il servizio migliore. E anche la vita in quel momento.

Panettone classico, MARCHESI (25€, 500 gr).

SE NON VIVESSI A MILANO, VIVREI…

A Los Angeles. Non è solo un luogo fisico, è come se fosse una persona che sento dentro di me.

SE NON FACESSI QUELLO CHE FACCIO…

Sarei così fresca e giovane! Di certo spensierata, leggerei più libri e mi allenerei con regolarità. Il problema è che non riesco proprio a immaginarmi di fare nient'altro. Prima di scegliere di studiare fashion design adoravo la pittura. Ecco, ripensandoci, in alternativa ripartirei da lì.