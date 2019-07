Shopping e customer care, il brand parla con WhatsApp

In futuro la messaggistica privata diventerà il mezzo di comunicazione principale per le interazioni tra clienti e aziende: così aveva pronosticato Mark Zuckerberg ben tre anni fa, nella conferenza mondiale dei programmatori F8.

Contatto intimo, immediato, efficace. «Ma anche se parte come esperienza digitale, la gestione resta un tema poco tecnologico e molto empatico. Per offrire un servizio celere ed efficiente è necessario investire in capitale umano. Occorrono team che si dedichino a gestire il rapporto con i clienti via chat. Perché in fondo è come se la marca parlasse rivolgendosi ad un amico, umanizzando la relazione», afferma Alessandra Gallucci, esperta in social media e da poche settimane in libreria con “WhatsApp marketing” per Flaccovio Editore. Brand che dialogano via smartphone direttamente col consumatore finale. Per spingere gli acquisti grazie a piattaforme più usabili, più familiari, più immediate. «Negli affari le relazioni sono tutto. E ogni relazione inizia con una conversazione. Ma se si decide di integrare lo strumento all’interno di una strategia, la velocità deve essere una condizione indispensabile», precisa Gallucci.

Si moltiplicano così le marche che scommettono sull’instant messagging: Booking, Netflix, Wish, Toyota, Beck’s, Vueling. «Molti brand hanno sfruttato le potenzialità di WhatsApp per creare campagne vincenti. Se in tanti hanno scelto l’app di messaggistica per offrire un servizio di customer care istantaneo, altri hanno puntato sulla creatività e sullo storytelling per creare engagement con il proprio target e aumentare la brand awareness», ricorda Gallucci. Perché per vendere occorre dialogare. Ma anche stupire, emozionare, coinvolgere.

I CASI:

ABSOLUT