Shopping “green” per il grafene made in Italy

Questa unità affiancata all'unità mobile di produzione sviluppata da Directa può essere utilizzata in caso di emergenze quali perdite di petrolio in mare, laghi o fiumi. Ha un organico di 150 dipendenti e nel 2018 ha totalizzato ricavi per 4 milioni di euro.



«Questa acquisizione - spiega il fondatore e Ceo di Directa Plus Giulio Cesareo - è un passo significativo per la società, che da fornitore di grafene, pur attraverso rapporti di partnership con un significativo contributo e supporto all''R&D dei propri clienti, diventa fornitore di servizi mantenendo la tecnologia del grafene come comune denominatore dell'intera equazione del valore. Con lo stesso approccio tecnologico adottato nel settore tessile, stiamo integrandoci a valle della supply chain ambientale, con l'obiettivo di massimizzare il profitto per i nostri azionisti. L'acquisizione di Setcar ci consente di accedere ad un significativo know-how e una solida esperienza nel settore ambientale e di portare a bordo personale qualificato, accelerando notevolmente i tempi di ingresso nel mercato globale della decontaminazione da idrocarburi. Il nostro partner GSP porterà inoltre importanti relazioni commerciali in uno dei settori chiave per la decontaminazione, che ci permetteranno di crescere rapidamente in questo mercato».

Il primo semestre 2019 si chiude per Directa Plus con una forte crescita dei ricavi, da 573mila a 894mila euro, mentre la perdita pre-tasse resta invariata a 1,8 milioni di euro.

Il prodotto coinvolto (Grafysorber) è stato sviuppato da Directa Plus per le attività di decontaminazione, arrivando ad adsorbire oltre 90 volte il suo peso in termini di inquinante oleoso. La struttura tridimensionale composta da fogli di grafene agisce di fatto come una spugna, “catturando” gli idrocarburi che inquinano le acque. L’olio rimosso può inoltre essere recuperato per essere smaltito separatamente o riciclato.