Shopping a (micro) rate senza interessi: è boom anche per moda e beauty

Scalapay dall’Italia con Calzedonia, Twin-Set e Liu Jo

Chi invece è partito dall’Italia e dall’Europa è Scalapay, società fintech fondata nel 2019 da Simone Mancini, che sta crescendo di pari passo all’aumento dell’interesse verso questo strumento. Che permette, appunto, di pagare in 3 rate di pari importo senza interessi. E non sottopone il cliente finale a un esame complesso come quello per accedere a un finanziamento “classico”: quasi l’80% degli utenti riceve la luce verde all’acquisto .

Tra i propri partner virtuali ha brand come Calzedonia, Twin-Set, Veralab, Piquadro, Liu Jo - con discreti vantaggi: registrano un aumento del valore dello scontrino medio di oltre il 40% e del tasso di conversione di oltre il 10% - e da settembre 2020 è utilizzabile anche in alcuni punti vendita fisici: «Ogni settimana abbiamo circa 700 richieste da nuovi merchant per implementare il servizio», dice. «Questo sistema permette alle persone di ridurre l’impatto delle spese sul loro budget mensile. L’importo medio rateizzato, infatti, non è alto: circa 100 euro». E, quindi, permette loro di concedersi qualche sfizio in più, anche in tempi incerti come quelli della pandemia, soprattutto nel settori moda, beauty, casa. «Il Covid ha accelerato l’uso di questa formula. Per alcuni retailer i volumi di acquisti con Scalapay sono raddoppiati. Gli utenti finali? Gen Z, ma non solo», chiosa il ceo .

Clearpay: 4 rate a interessi zero

Tra sbarchi più recenti nel Belpaese c’è quello di Clearpay, avvenuto il 15 marzo scorso. Si tratta di un player del settore retail specializzato nel buy now pay later - di cui avevamo già parlato in questo articolo - che permette di dividere il pagamento in un massimo di 4 rate a interessi zero. E che dopo il successo registrato in Australia, Usa e Uk, sta investendo sullo sviluppo nel Vecchio Continente, Italia inclusa.

«Arriviamo in Italia forti del successo già ottenuto in altri mercati, che ci ha portato ad avere all'attivo 75.000 retailer partner e 13 miloni di clienti nel mondo. Abbiamo già stipulato accordi con oltre 200 brand italiani, nei settori moda, accessori, beauty, outdoor e complementi d'arredo», dice Federica Ronchi, country manager di Clearpay in Italia. Nei piani dell’azienda c’è l’ampliamento del «numero di merchant con cui lavoriamo, coinvolgendo i retailer più noti ma anche le piccole e medie eccellenze italiane. Intendiamo sostenere il business dei nostri partner generando per loro nuovi clienti con alti tassi di fidelizzazione. I brand che integrano la soluzione Clearpay sui propri store vedono aumentare il tasso di conversione del 22% e il ticket medio del 30 per cento».