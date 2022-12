Shopping: alla scoperta dei negozi del regno

Elisabeth Wolf viennese doc con la sua Artissimi ha messo a punto dei tour per far scoprire l'altro lato di Vienna. Come quello a spasso per il centro della città alla scoperta delle antiche botteghe ex fornitori del regno. Questi punti vendita, dove il fascino della monarchia austriaca sopravvive ancora oggi, sono ancora molto vivi e vegeti. Ma soprattutto si tramandano di generazione in generazione e offrono ancora prodotti completamente prodotti in Austria oppure in quelli che erano i territori del Regno come la Boemia e l'Ungheria. Un buon esempio è il negozio dell’ex fornitore di corte, Wilhelm Jungmann & Neffe, i cui splendidi tessuti si trasformano allora come oggi in splenditi abiti. Poi c’è il gioielliere di fama mondiale AE Köchert, gestito e posseduto dalla sesta generazione consecutiva della famiglia Köchert. Nel suo ritratto piú famoso l'imperatrice Sissi viene raffigurata con dei lunghi morbidi capelli che cadono lungo la schiena e una meravigliosa acconciatura realizzata con delle bellissime stelle di diamanti e perle, opera del gioielliere Köchert . Non meno noto è il produttore di scarpe Scheer con una storia secolare altrettanto brillante, essendo in attività dal 1816 e di proprietà della famiglia Scheer da sette generazioni. Nel 2023 anche la J. & L. Lobmeyr, celebre per i suoi cristalli – festeggerà 200 anni. Sono suoi i più bei lampadari di corte e il primo lampadario elettrico ma anche i bellissimi bicchieri di design

3/11 5/11 Menu